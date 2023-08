Concorrenti Grande Fratello 8, il cast dei ‘vip’ è già al completo?/ “Mancano solo i nip” l’indiscrezione

Grande Fratello 8, la lista vip è già terminata mentre per quella nip ci vuole tempo

Il Grande Fratello 8 andrà in onda dall’11 settembre come previsto, e sembra anche che i cast siano quasi conclusi. Il “quasi” è appunto doveroso perchè sembra che mentre i vip siano stati tutti scelti, la situazione per i nip sia più complessa e richieda tempo.

Matteo Diamante: "C'é stato un bacio prima del GFVIP..."/ La confessione su Martina Nasoni

Secondo l’indiscrezione di Fan Page, la lista dei vip sarebbe già pronta mentre quella dei ‘non famosi’ è ancora in corso d’opera. Dal comunicato Mediaset si apprende come ogni partecipando al reality show debba avere una storia da raccontare, e questo rende senza dubbio il compito più difficile. Ad ogni modo, il programma dovrà garantire standard sempre più lontani dal mondo del trash. La rivoluzione che Pier Silvio Berlusconi sta attuando esclude categoria quali influencer e iscritti sulla piattaforma Only Fans. Sembra anche che il regolamento per la casa più spiata d’Italia cambierà e ci saranno punizioni più severe per chi infrange le norme previste.

Antonella Fiordelisi smette di seguire Giacomo Urtis su Instagram/ Amicizia finita per colpa di una foto?

Cesara Buonamici ufficializza il ruolo d’opinionista al GF 8

Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata la conferma: Cesara Buonamici sarà la nuova opinionista del Grande Fratello 8. Dall’11 settembre, dunque, la storica giornalista del Tg5 affiancherà Alfonso Signorini per un reality show più “limpido” e lontano dal trash.

Ai microfoni di TAG24, la giornalista ha commentato il suo nuovo ruolo e ha spiegato perchè abbia accettato la proposta del conduttore: “Sono contenta e mi fa molto piacere. Come mai ho accettato? L’aspirazione di tutti i giornalisti è poter fare qualcosa di nuovo e vale lo stesso per me. Mi piace l’idea di mettermi alla prova e sono davvero felice che l’azienda abbia mostrato questa considerazione verso di me offrendomi questa opportunità. Come puoi dire di no dopo questo attestato di stima? Semplicemente non avrei potuto farlo, sono felice” ha concluso la Buonamici.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme/ La segnalazione di Deianira: "Non sono in buona"

© RIPRODUZIONE RISERVATA