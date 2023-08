Concorrenti Grande Fratello, nuovi retroscena/ “Scartato un attore di Beautiful”, l’indiscrezione

GF 8, noto McVicar escluso dal cast? Ecco per quale motivo

L’esordio del Grande Fratello 8 è ormai alle porte, e sempre nuove indiscrezioni vanno a condire ancora di più le curiosità dei fan. Nella rubrica Forse non tutti sanno che, di Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, sono emersi ulteriori dettagli sul cast del reality show più spiato d’Italia.

Nikita Pelizon, tweet polemici su giustizia e sicurezza in Italia/ Edoardo Donnamaria la irride: la stoccata

Secondo l’indiscrezione i casting procedono con più lentezza del solito, forse per poter rientrare nella linea editoriale di Pier Silvio Berlusconi: “Sono stati costretti a sfiancanti provini”. Le novità, però, non terminano qui; si vocifera che un attore molto famoso, sia stato scartato dal GF per un “un vecchio (e ormai risolto) contenzioso con la legge italiana”. Si parla di McVicar che, nella serie di Beautiful, ha interpretato Clarke Garrison. Anche lui, dunque, non rispetterebbe a pieno le caratteristiche che Mediaset cerca attualmente.

Uomini e donne, Giorgio Manetti al Grande Fratello? "Non mi interessa"/ E su Ballando con le stelle...

Cristina Plevani contro il Grande Fratello: “Ha stancato”

Cristina Plevani, vincitrice della primissima edizione del GF, ha rilasciato un’intervista a Radio Radio in cui ha pesantemente criticato il reality show. L’ex gieffina si è scagliata contro il programma che, dopo 23 anni, vede di nuovo alle redini Alfonso Signorini.

“(…) Però a me sinceramente dopo 23 anni ha stancato. Sì lo chiuderei questo programma. Io lo avrei chiuso già anni fa. Perché portare avanti un programma che di Grande Fratello… cioè cambierei il nome ecco. Se vuoi mandarlo in onda cambia il nome” afferma Plevani. E ancora: “Non mi piace guardare un programma così. Ora il Grande Fratello è una vacanza, sei pagato. Ovvio che non dicono di no. Sono furbi. Cambierei anche il nome perché non è più Grande Fratello“. Secondo l’ex vincitrice il reality show si sarebbe trasformato, con il tempo, in un gioco tutti contro tutti che non meriterebbe più di essere trasmesso.

Antonella Fiordelisi si racconta sui social con una foto del passato/ "Avevo 17 anni ed ero criticata…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA