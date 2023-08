Concorrenti Grande Fratello 8, rivelato il primo nome del cast?/ “Le iniziali sono R e F” le ipotesi del web

Chi sarà il primo concorrente del GF? L’indiscrezione

Il Grande Fratello 8 andrà in onda dall’11 settembre, e la curiosità sul cast del reality show sta crescendo a dismisura. Nel corso di una diretta sui social, a Davide Maggio è stato chiesto: “Ci dai le iniziali di un concorrente vip del prossimo Grande Fratello?”.

L’esperto di gossip e spettacolo ha voluto accontentare i fan dando un piccolo indizio sul nome del partecipante: “R” e “F” nel cast del Grande Fratello“. Come riporta Biccy, il web si è sbizzarrito con i possibili candidati che abbiano quelle iniziali: “Qualcuno ha ipotizzato il ritorno di Raffaella Fico, altri quello di Riccardo Fogli dopo l’esperienza lampo dello scorso anno. Altri ancora hanno fatto il nome di Fabio Rovazzi, altri quello dell’attore Roberto Farnesi. Spazio anche per Rita Forte, Rosario Fiorello, Romina Falconi e Roby Facchinetti. Fra i tanti nomi anche quello di Raffaello Follieri, il milionario che vuole comprarsi la squadra di calcio della Roma e lo speaker radiofonico Roberto Ferrari. Qualcuno ha addirittura sognato Roger Federer, uno ha infine sparato il nome di Roberto Formigoni”. Chi sarà alla fine?

Il cast vip del GF è già al completo? “Mancano i nip”, lo scoop

Sempre per quanto riguarda il cast del Grande Fratello 8, sembra che i provini siano quasi terminati. Il “quasi” è però doveroso considerando che, secondo un’indiscrezione, sarebbero stati scelti tutti i vip ma mancherebbero i personaggi non famosi (nip) che verranno inseriti dalla prossima edizione.

A lanciare questo scoop ci ha pensato Fan Page, secondo cui la lista dei vip sarebbe già al completo mentre la situazione per i nip richiederebbe molto più sforzo. Ogni concorrente, infatti, dovrà avere una storia da raccontare e questo non fa che allungare i tempi. In ogni caso, non manca molto e Alfonso Signorini dovrà presentare tutte le liste complete a breve termine.

