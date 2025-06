Per la nuova edizione del Grande Fratello spuntano le prime indiscrezioni sui concorrenti: nella casa potrebbe arrivare anche un ex di Temptation Island.

Il Grande Fratello tornerà in onda solo a settembre, ma sul web cominciano a circolare i primi rumors su quelli che potrebbero essere i concorrenti. Nonostante voci di corridoio parlassero di un’edizione gold con le vecchie glorie del reality pronte a tornare nella casa per ripetere l’esperienza, l’apertura dei casting ufficiali annunciati dalla pagine social del reality, porta a credere che sarà una nuova edizione mista, esattamente come accaduto negli ultimi anni. Nella casa del Grande Fratello potrebbero così arrivare alcuni concorrenti di The Couple come Brigitta Boccoli, ma anche volti già conosciuti dal pubblico per la partecipazione ad altri reality.

Alessandro Basciano denunciato da Sophie Codegoni, niente braccialetto elettronico/ "Dispositivi esauriti"

A varcare la porta rossa potrebbe essere anche un protagonista di una precedente edizione di Temptation Island, tornato da poco single dopo aver vissuto una storia davvero importante.

Grande fratello: chi potrebbe arrivare da Temptation Island

Dopo Federica Petagna e Alfonso D’Apice che, al Grande Fratello, ha ritrovato l’amore con Chiara Cainelli, nella casa del Grande Fratello potrebbe arrivare un altro ex protagonista di Temptation Island. A candidarsi è Matteo Vitali, tornato single dopo la fine della relazione con Siria Pingo. “Ti dico la verità tutto può capitare nella vita, potrei accettare il GF oppure altri programmi…Però rimango con i piedi per terra…”, ha detto rispondendo alle domande dei followers.

Corinne Clery e la lite con Serena Grandi: "L'ho diffidata con mio figlio"/ La dura lite al Grande Fratello

Nel soddisfare la curiosità dei followers, inoltre, Matteo ha anche parlato dell’ex fidanzata Siria: “Sì io e Siria ci siamo lasciati, non ci seguiamo più, ma anche se è finita così il bene glielo vorrò sempre… Abbiamo passato otto anni della nostra vita insieme, non porto rancore per quello che è successo tra noi, anzi…Ci tengo e le voglio bene spero che continui così che se lo merita…”.