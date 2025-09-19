Concorrenti Grande Fratello, presentati i primi concorrenti: da Anita a Matteo, storie emozionanti e personaggi comuni

Si avvicina l’inizio del Grande Fratello targato Simona Ventura. La conduttrice sarà la nuova padrona di casa del reality Mediaset, pronto a fare un deciso ritorno al passato, visto che per l’edizione in partenza è stato deciso di dare spazio solo a personaggi non famosi. Una rottura con il recente passato, che ha visto una graduale reintegrazione dei personaggi comuni, che sono stati mescolati ai famosi nelle ultime due edizioni.

Andrea Preti, le sue ex fidanzate prima di sposare Venus Williams/ Da Claudia Gerini a Flavia Pennetta

Nelle scorse ore sono stati presentati alcuni dei personaggi che vedremo popolare la casa più spiata d’Italia tra qualche giorno, da Anita Mazzotta a Matteo Azzali, un pugile che ha alle spalle una storia davvero emozionante e che è pronto a commuovere il pubblico. Anita è invece nativa di Treviso, ma vive da diverso tempo a Milano. Nella casa del Grande Fratello troveremo anche Jonas Pepe, uno studente ed esperto di arti marziali. Spazio al Grande Fratello anche per un quarto concorrente già presentato, si tratta di Omer Elomar.

Location matrimonio Andrea Preti e Venus Williams, nozze speciali a Ischia/ Festa da sogno per la coppia

Concorrenti Grande Fratello Nip, quanto durerà e quando inizia

E intanto l’esperto di gossip Amedeo Venza ha svelato alcuni dettagli molto importanti per il pubblico da Casa, che si appresta a riabbracciare i protagonisti per un’edizione nuova di zecca: “Il gf inizia il 29 settembre e doterà 100 giorni.

Le dirette h24 e le puntate di prima serata termineranno entro le 00:30”. Tante novità, emozioni e una forte intenzione di tornare al passato che potrebbe garantire diversi cambiamenti rispetto al passato. Sicuramente sarà un’edizione del Grande Fratello particolarmente intrigante per i più giovani che erano abituati ormai alle versioni con inclusi tanti personaggi famosi. Questa volta sarà tutto diverso.

Temptation Island, Lucia mette in difficoltà il tentatore Andrea?/ "Fidanzato prima e durante il programma"