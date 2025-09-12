Concorrenti Grande Fratello di Simona Ventura, tre ex partecipanti nel cast: "Presenze fisse, ruolo inedito: commenteranno gli altri inquilini"

Manca sempre meno alla messa in onda del Grande Fratello di Simona Ventura ed in questi giorni si moltiplicano le indiscrezioni ed i rumors su cast, concorrenti e opinionisti. E proprio in questi muniti delle indiscrezioni bomba le ha fornite il sempre attento sito di Davide Maggio ha rivelato in anteprima che tra i concorrenti Grande Fratello della prossima stagione ci saranno anche tre ex concorrenti delle scorse edizioni, tuttavia, non si tratta di nuovi inquilini ma di presenze fisse che avranno ben altro ruolo.

Scendendo nel dettaglio, infatti, il suddetto sito ha rivelato che degli ex concorrenti Grande Fratello delle precedenti edizioni saranno accolti in studio per commentare le gesta dei loro eredi. Si tratta di una figura ibrida di opinionisti e concorrenti. Il Grande Fratello, Simona Ventura e la squadra di autori hanno pensato di creare una sorta di panel con coloro che la casa l’hanno abitata nelle precedenti edizioni. È un modo anche per sapere ‘che fine hanno fatto’ i concorrenti più iconici e impattanti della scorsa edizione.



Stando a quanto riporta Davide Maggio l’idea che al momento gli autori stanno prendendo in considerazione è quella di selezionare tre concorrenti fissi per tutta l’edizione che avrebbero quindi una sorta di ruolo ibrido tra concorrenti ed opinionisti in quanto devono commentare anche le gesta dei nuovi protagonisti per tutta la durata della diciannovesima. Idea originale e interessante sulla quale nei prossimi giorni sicuramente si scoprirà qualcosa in più nel frattempo l’unica certezza è che si pensa allo specifico a tre donne ma nulla si sa su chi nello specifico. Sui concorrenti Grande Fratello, inoltre, si sa che dovrebbero essere tra i 15 ed i 20 partecipanti, più o meno giovani pronti a mettersi in gioco nella Casa più spiata d’Italia e addirittura già si parla del primo flirt segreto tra i due concorrenti.