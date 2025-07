Concorrenti Grande Fratello Gold: da Tommaso Zorzi a Floriana Secondi, esclusi eccellenti mentre Luca Argentero ha rifiutato l'invito: possibili nomi

Il Grande Fratello si fa in due, Mediaset per la prossima stagione televisiva punta molto sul reality storico ed in occasione della ricorrenza dei venticinque anni dalla prima edizione ha deciso di proporre ben due edizione. Si parte a settembre con la versione Nip che vedrà alla conduzione Simona Ventura e poi si riparte a gennaio con la versione ‘gold’ condotta da Alfonso Signorini. E mentre per quanto riguarda la prima la parola d’ordine è volti totalmente sconosciti in quella gold l’intenzione è quella di riportare tutti i personaggi storici delle scorse edizioni e da alcuni giorni circola la lizza dei nomi del possibili concorrenti Grande Fratello Gold.

In questi giorni alcuni siti come TvBlog e Fanpage e l’esperto di gossip e programmi tv Lorenzo Pugnaloni hanno riportato le prime indiscrezioni sui concorrenti Grande Fratello Gold. Nei giorni scorsi si vociferava di contatti della produzione con personaggi che son stati i veri e proprio protagonisti delle scorse edizioni come Dayane Mello, Sophie Codegoni e Cristina Plevani, tuttavia quest’ultima in un’intervista ha smentito tale indiscrezione. Adesso spuntano i nomi di altri candidati a concorrenti Grande Fratello Gold come Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 5, Floriana Secondi, storica vincitrice della terza edizione e Margherita Zanatta e un altro nome è quello di Alessandro Calabrese. Le trattative sono ancora in corso e non c’è niente di definitivo ma l’intenzione è chiara: preparare un cast degno dell’importante ricorrenza con persone che sappiano creare dinamiche.

Grande Fratello Gold: chi non ci sarà tra i concorrenti? Esclusi nomi eccellenti

E mentre le trattative per scegliere chi saranno i concorrenti Grande Fratello Gold continuano e già trapelano anche i primi esclusi in cui non mancano nomi eccellenti. Gli autori, infatti, non avrebbero nessuna intenzione di richiamare protagonisti controversi del passato che hanno creato dinamiche ma anche polemiche ed attacchi come Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli. Altri, infine, pare avrebbero declinato l’invito come Luca Argentero. L’attore di Doc Nelle tue mani, d’altronde, nelle interviste non perde mai occasione per prendere le distanze dal reality sostenendo che sicuramente è stato un trampolino importante per la sua carriera ma allo stesso tempo ormai fa parte del suo passato e punta ad altro, essendo concentrato sulla sua carriera televisiva e cinematografica.