Grande Fratello al via: scelti i 12 concorrenti, niente vip e reality ridotto a 100 giorni. Simona Ventura pronta alla sfida!

Il Grande Fratello è pronto a tornare con un’edizione attesissima da tutti, quella condotta da Simona Ventura. Quest’ultima è stata scelta per guidare una stagione scoppiettante e dai toni ‘vintage’, riportando il reality alla sua essenza (quella che ormai abbiamo perso da un bel pezzo). Non a caso le aspettative da parte del pubblico sono altissime, soprattutto per via degli ascolti bassi che il Grande Fratello ha ricevuto negli ultimi anni. La sfida, quindi, si prospetta effervescente anche in vista dei concorrenti che a regola dovrebbero essere tutti lontani dal mondo dello spettacolo.

A tal proposito, Amedeo Venza ha fatto sapere che finalmente sono stati scelti tutti i concorrenti del Grande Fratello di Simona Ventura, e che quindi il cast è al completo. Di chi si tratta? Si presume che ben presto verranno fatti i nomi degli inquilini che si troveranno chiusi nella stessa casa pronti a creare dinamiche interessanti che coinvolgeranno il pubblico, ma di certo verranno presentati diversamente visto il loro essere lontani dalla fama. Ma andiamo a scoprire altre novità riguardo a questa infuocata edizione.

Grande Fratello NIP, quanto dura e la grande sorpresa per il pubblico

Poco fa Amedeo Venza ha lanciato importanti aggiornamenti sul programma, svelando che ci saranno 10-12 concorrenti al nuovo Grande Fratello, e che il programma non durerà per più di 3 mesi. Dunque, un’edizione corta di circa 100 giorni come un tempo, con tanta carne al fuoco ma senza tirarla per le lunghe. Un’altra sorpresa enorme per questa edizione riguarda il pubblico: finalmente dopo tanti anni ritroveremo gli spettatori fuori dalla famosa porta rossa, pronti ad accogliere i concorrenti e a salutare gli eliminati. In più, ci dovrebbe essere anche l’inviato speciale, ruolo che all’epoca era ricoperto da Marco Liorni. Pare chiaro che il tentativo è dunque quello di tornare alle origini e fare le cose per bene, senza forzare nulla – si spera – e ritornare al pubblico qualcosa di autentico.