Grande Fratello Nip di Simona Ventura: strategia di Mediaset per la scelta dei concorrenti

Manca ancora l’annuncio ufficiale ma non sembrano più esserci dubbi: sarà Simona Ventura la conduttrice del Grande Fratello Nip 2025. Il ritorno di Super Simo alla conduzione di un reality è stato accolto con un’ovazione sui social ma i nodi da sciogliere non mancano soprattutto i problemi contrattuali con la Rai e soprattutto con Discovery+ in quanto la Ventura è una presenza fissa e importante di Che Tempo Che Fa (già si vocifera l’arrivo al “Tavolo” di Mara Venier al suo posto). E le indiscrezioni non sono finiti qui perché un’importante svolta ci sarà anche per il cast del GF Nip.

Stando a quanto riporta Fanpage.it Mediaset ha intenzione di porrà particolare attenzione nella scelta dei concorrenti Grande Fratello Nip per più di un motivo, innanzitutto per sperare di tornare ai fasti di un tempo e agli ottimi ascolti che nelle ultime edizione sono venute meno e poi per diversificare il più possibile la versione Nip, condotta da Simona Ventura in onda presumibilmente da settembre a dicembre dalla versione Gold, con volti famosi e storici del reality condotta da Alfonso Signorini in onda a partite dal gennaio. Per questi motivi Mediaset porrà particolare attenzione alla scelta del cast.

Concorrenti Grande Fratello Nip, ecco chi è stato escluso: Mediaset mette al bando influencer e tiktoker

Si è messa in moto la macchina organizzativa del Grande Fratello Nip e le novità importanti non mancano. Da una parte ci sarà, come già scritto, il tanto atteso ritorno alla conduzione di un reality di Simona ventura e dall’altra particolare attenzione sarà dovuta alla scelta dei concorrenti Grande Fratello Nip 2025. Sarà un’edizione in cui protagonisti saranno volti sconosciuti ed infatti, stando a quanto riporta Fanpage, sono stati messi al bando influencer e tiktoker e, parallelamente, sui social per quanto riguarda i casting cercano persone comuni, volti sconosciuti che hanno il sogno di varcare la Porta Rossa con storie interessanti. Un ritorno all’origine vero e proprio a venticinque anni di distanza dalla prima storica edizione condotta da Daria Bignardi con l’indimenticabile Pietro Tarricone che vedeva nel cast Cristina Plevani (che pochi giorni fa ha vinto l’Isola dei famosi 2025).