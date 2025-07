Simona Ventura, il ‘suo’ Grande Fratello prende forma e per il cast dei concorrenti si riflette sui protagonisti di Temptation Island 2025.

Simona Ventura non vuole sbagliare un colpo, la versione ‘originale’ del Grande Fratello che vedrà la luce il prossimo settembre è un progetto ambizioso e in quanto tale non può mancare un’attenta valutazione di ogni singolo dettaglio; a partire dal cast. L’intento sembra quello di dare una nuova linfa al reality per eccellenza, il primo ad essere atterrato nel pianeta televisivo; per farlo, si ritorna appunto alle origini e dunque ad un parterre di concorrenti totalmente Nip senza eccezione alcuna. Eppure, stando a quanto racconta Novella 2000, la conduttrice e la produzione starebbero pensando alla possibilità di fare qualche piccola eccezione per rendere il tutto ancor più appetibile. L’ultima idea sarebbe quella di condire il cast dei concorrenti con uno o più protagonisti di Temptation Island 2025.

A fare luce sul possibile gemellaggio tra Grande Fratello e Temptation Island 2025 sarebbe stato Lorenzo Pugnaloni; secondo l’esperto di gossip, Simona Ventura e autori starebbero osservando con particolare interesse le dinamiche del reality attualmente in onda su Canale 5 al fine di scovare possibili volti promettenti da inserire nel cast dei concorrenti.

Simona Ventura, lavori in corso per il Grande Fratello ‘all Nip’: l’ultima tentazione per il cast dei concorrenti

Un retroscena che sembra una vera e propria inversione di tendenza rispetto alle premesse; il Grande Fratello di Simona Ventura è stato annunciato come un netto ritorno alle origini, al punto da non voler prendere in considerazione influencer, titoker e simili per infoltire il cast dei concorrenti. La strada tracciata è quella degli sconosciuti, Nip per eccellenza; dunque, al netto di quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni – come riporta Novella 2000 – la conduttrice e gli autori sarebbero combattuti rispetto al rischio di tradire le attese e in un certo senso una promessa che ha già incuriosito non poco gli appassionati.

Nel caso in cui uno o più volti di Temptation Island 2025 dovessero essere selezionati come concorrenti Grande Fratello si tratterebbe comunque di un leggero strappo alla regola. Parliamo infatti di ipotetici concorrenti che hanno preso parte al mezzo televisivo solo da poche settimane e, soprattutto per le coppie, parliamo di volti sconosciuti allo showbiz. L’etichetta di Nip anche una volta concluso il reality sarebbe ancora ben salda e dunque uno strappo alla regola sarebbe perdonato a Simona Ventura nel merito del cast dei concorrenti del prossimo Grande Fratello in versione original.