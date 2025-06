Spuntano i primi nomi per i concorrenti del Grande Fratello: nel mirino di Alfonso Signorini ci sarebbero tre ex di Uomini e Donne.

Tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello potrebbero esserci anche tre volti noti di Uomini e Donne. Nella casa più spiata d’Italia, in diverse edizioni, sono stati tanti gli ex protagonisti del programma di Maria De Filippi che hanno scelto di mettersi in gioco come concorrenti. Da Sophie Codegoni a Soleil Sorge, da Luca Salatino a Giulia De Lellis e Andrea Damante, tutti sono riusciti a conquistare il cuore del pubblico del Grande Fratello.

Gianmarco Steri nuovo concorrente del Grande Fratello?/ "Possibile nuovo triangolo amoroso"

Motivo per il quale Alfonso Signorini avrebbe messo nel mirino tre volti noti di Uomini e Donne della scorsa edizione. Si tratta di tre nomi che hanno infiammato il programma di Maria De Filippi e dato vita ad uno dei troni più belli degli ultimi anni.

Concorrenti Grande Fratello: i 3 nomi da Uomini e Donne

Il primo nome che potrebbe varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello e che arriva direttamente da Uomini e Donne è Gianmarco Steri, prima corteggiatore e poi tronista della scorsa edizione e che ha concluso il suo percorso scegliendo Cristina Ferrara. A riportare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza che su Instagram ha scritto: “Gianmarco è uno tra i primi probabili concorrenti della prossima edizione del GF! breve farà un colloquio“.

Gianmarco Steri a un passo dal Grande Fratello 2025: "Chiamato per il colloquio"/ Non è l'unico: chi ci sarà

A svelare la possibilità che, nella casa più spiata d’Italia possano entrare altri due nomi di Uomini e Donne è stato Lorenzo Pugnaloni che, su Instagram, ha scritto: “GF potrebbe essere pronto a riesumare un recente ‘triangolo’ da Uomini e Donne. Un ex tronista e una ex tronista, che non l’ha scelto, potrebbero ritrovarsi insieme all’interno della Casa. Ovviamente tutto in fase embrionale e da decidere”. Pur non facendo i nomi, il web ha immediatamente pensato a Martina De Ioannon e Ciro Solimeno che, con Gianmarco Steri formeranno un triangolo che sta già scatenando i commenti del web.

Rossy Rodriguez, mamma di Chiara Cainelli contro figlia e Alfonso D'Apice: "La pagheranno"/ Lui replica: è ca