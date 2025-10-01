Concorrenti Grande Fratello Super Vip di Alfonso Signorini: svelati nomi, indiscrezioni: "Alcuni dimenticati, altri bomba"

È appena partito il Grande Fratello 2025 Nip di Simona Ventura con volti più o meno sconosciuti ma ha catturare l’attenzione è stata la versione Super Vip che, salvo colpi di scena e imprevisti, dovrebbe andare in onda a gennaio. E Gabriele Parpiglia e Davide Maggio in queste ore hanno riportato delle indiscrezioni clamorose su chi saranno i concorrenti Grande Fratello Super Vip 2025, i primi nomi contattati da Alfonso Signorini, alcuni sono clamorosi ma altri dimenticati e deludenti.

Partiamo con Gabriele Parpiglia che, come riporta anche il sito Biccy.it, nella sua rubrica Chicchi di Gossip ha lanciato tre nomi, a dire il vero non così clamorosi: “Continuano le chiamate in solitaria di Alfonso Signorini per il GFVip Gold. Dopo aver anticipato le telefonate fatte a Matteo Cambi e Federica Pellegrini, adesso si aggiunge come nome quello di Aida Yespica. Il tutto, ricordiamolo, senza che ci sia una redazione, provini, o una data certa di partenza. Al momento solo telefonate…”. La campionessa di nuoto di recente è stata concorrente a Ballando con le stelle 2025 ed è nella giuria di Italia’s Got Talent, Aida Yespica ha già partecipato a ben quattro reality e Matteo Cambi è un nome pressoché sconosciuto.



Grande Fratello Super Vip 2025, spuntano i nomi bomba: Davide Maggio lancia lo scoop

Ad alimentare le speranze di un cast degno di nota ci ha pensato Davide Maggio che in una diretta Instagram ha anticipato di aver saputo dei nomi di volti noti che hanno fatto i provini: “Ho urlato. Alcuni nomi sono buoni, altri davvero ottimi e altri ancora bomba”. Maggio, tuttavia, non ha rivelato pubblicamente questi nomi. Ed in effetti Pier Silvio Berlusconi su questo è stato molto chiaro, il Grande Fratello super vip vedrà la luce solo se nel cast ci saranno dei nomi degli nota, dei veri vip e non influencer e personaggi tv presunti tali.