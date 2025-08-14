Concorrenti Grande Fratello Super Vip: quando iniziano i casting e chi ci sarà nel cast: spuntano i nomi che vuole Alfonso Signorini

Concorrenti Grande Fratello Super Vip: quando iniziano i casting e quando va in onda

Nulla è mai cero in fatto di palinsesti televisivi ma salvo imprevisti a gennaio in prima serata su Canale 5 andrà in onda il Grande Fratello Super Vip un versione dello storico reality il cui cast sarà interamente composto da volti noti del mondo dello spettacolo e non solo e non influencer o modelli sconosciuti al grande pubblico. Tuttavia proprio per le difficoltà di trovare un cast di vip degno di tale nome fino a questo momento sembrava che l’edizione Super Vip del GF fosse in bilico e a rischio e invece nelle scorse ore è arrivata una bella e inaspettata novità.

Il sito Affari Italiani, infatti, ha reso noto nelle scorse ore che Mediaset ha tutta l’intenzione di far partirà il Grande Fratello Super Vip. La conduzione, com’è noto, è affidata ad Alfonso Signorini mentre la messa in onda è prevista per gennaio 2026. E non è tutto il sito suddetto ha anche rivelato quando iniziano i casting e chi sono i papabili concorrenti Grande Fratello Super Vip. Innanzitutto Signori e la sua squadra d’autori si metteranno al lavoro per formare il cast adatto a partire da settembre, dunque tra poche settimane. La data d’inizio del GF Super Vip, inoltre, è fissata per gennaio. Insomma buone notizie per il reality

Chi ci sarà al Grande Fratello Super Vip: spuntano i concorrenti che vuole Alfonso Signorini

I casting apriranno nelle prossime settimane dunque per il momento è troppo presto per rivelare chi sono i papabili concorrenti Grande Fratello Super Vip, nessun nome è stato confermato e ufficializzato tuttavia è venuto a galla chi sono i concorrenti che vorrebbe Alfonso Signorini, per un’edizione con un cast di persone realmente famose e dunque non è pensabile di inserire ex di Uomini e Donne come i nomi che stanno circolando da giorni di Gianmarco Steri e Martina De Ioannon.



È anche vero che i nomi forti che vorrebbe Signori come ex concorrenti divenuti ormai noti e famosi con carriere avviate, come Luca Argentero, Francesco Arca ed Eleonora Daniele pare abbiano declinato l’invito. Si cercherà di puntare, quindi, ai ‘figli di’ in lizza in tal senso c’è Jasmine Carrisi ma è ancora presto per dirlo. Insomma il conduttore e gli autori hanno davanti a loro una vera e propria sfida nel riuscire a trovare una squadra forte di concorrenti.