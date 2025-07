Concorrenti Grande Fratello Super Vip: Berlusconi frena, Signorini sotto pressione. Nessuna star confermata, casting ancora top secret.

Ormai da troppo tempo il Grande Fratello non sta convincendo i telespettatori che iniziano a trovarlo un programma piuttosto noioso con assenza di dinamiche interessanti. Ed è proprio per questo che Pier Silvio Berlusconi nell’ultima conferenza stampa tenutasi l’8 luglio 2025 ha pensato bene di chiarire alcuni punti riguardanti il Grande Fratello Super VIP, dicendo che il programma si farà solo nel caso in cui si riusciranno a trovare i giusti concorrenti. E come dargli torto?

“L’ultima edizione del GF non mi ha convinto del tutto, parlo di contenuti e non di ascolti” ha fatto sapere Berlusconi durante la conferenza, “Abbiamo quindi deciso di fare alcune modifiche e di tornare alle origini, almeno a livello di durata. Poi abbiamo anche pensato di fare due edizioni distinte, la prima non vip e una con i famosi, ma speriamo di farcela, perché è trovarli il problema”. Poi ha concluso così: “Probabilmente questo Grande Fratello Super Vip andrà in onda nella prima parte del 2026 a patto che si trovino veri vip“.

Grande Fratello Super VIP, secondo Davide Maggio non si farà: “Pier Silvio ha indorato la pillola”

Dopo una serie di flop Mediaset a parte Temptation Island che continua a riscuotere un grandissimo successo, Pier Silvio Berlusconi vuole rivedere alcuni elementi dei format che invece perdono ascolti anno in anno. Al momento non è dunque chiaro se si farà il Grande Fratello Super VIP o se si è trattato solo di un fuoco di paglia. Il focus di Alfonso Signorini è ormai quello di trovare concorrenti degne di nota, insomma, veri e propri VIP che non deludano i fan come successo nelle edizioni scorse.

Ad esempio, poche settimane fa si è fatto il nome di Aida Yespica ma come ha riportato il settimanale Oggi non si tratta di una vera super VIP e oltretutto è già stata al Grande Fratello in passato. Diverso è il parere di Davide Maggio che ha dichiarato che secondo lui le parole di Pier Silvio Berlusconi sono state molto edulcorate al fine di dire che il Grande Fratello Super VIP non si farà. Di certo non è tempo di rischiare per Mediaset che durante la primavera 2025 ha collezionato un flop dopo l’altro con The Couple e compagnia bella.