Concorrenti Grande Fratello, svelato il cast “Vip”/ Da Alex Schwazer a Giampiero Mughini e Fiordaliso…

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, il cast della nuova edizione del Grande Fratello (perlomeno il lato “Vip”) sembra ormai ben definito. Il reality, che tornerà in onda il prossimo 11 settembre con un cast variegato di concorrenti famosi e non famosi, sta limando gli ultimi dettagli per quelli che saranno i concorrenti Vip protagonisti delle avventure di Cinecittà. Tantissimi i nomi che si sono fatti strada nelle ultime settimane, e che ora troverebbero conferma grazie a TvBlog.

In attesa che il cast venga ufficializzato, il portale ha svelato in anteprima chi saranno gli 8 concorrenti famosi pronti a mettersi in gioco nella Casa più spiata d’Italia. Ci saranno il maratoneta campione olimpico di Pechino 2008 Alex Schwazer e il giornalista e polemista Giampiero Mughini. Spazio poi all’ex professoressa de L’Eredità e concorrente di Tale e quale show Samira Lui, all’attrice Beatrice Luzzi e all’attore Ciro Petrone. Infine, completano il cast ‘Vip’ la cantante Fiordaliso, l’attrice venezuelana Grecia Colmenares e l’attore Massimiliano Varrese.

Le novità del Grande Fratello, dal cast al parco opinionisti

Ecco dunque svelati gli 8 concorrenti Vip che sbarcheranno alla corte di Alfonso Signorini, in attesa di ufficialità. Per i ‘Nip’, ovvero i non famosi, invece, i casting non sarebbero ancora terminati, come riporta sempre TvBlog. Dunque per la definizione della seconda metà del cast ci sarà ancora da attendere. Cresce dunque la curiosità sulla nuova edizione del Grande Fratello, che tornerà a fare compagnia al pubblico in una veste completamente rinnovata.

Oltre alla conferma di Alfonso Signorini alla conduzione, il parco opinionisti vedrà la sola Cesara Buonamici commentare le dinamiche di gioco, al posto del duo Sonia Bruganelli-Orietta Berti protagonista della passata edizione. Altra novità, oltre al cast che unirà volti noti a persone comuni, sarà la nuova linea-guida del reality imposta dai vertici alti di Mediaset, a cominciare dall’AD Pier Silvio Berlusconi. Trash, eccessi, liti e toni violenti non saranno più contemplati nella linea narrativa dello show, che dovrà stare attenta a non superare i limiti dell’educazione e del buon gusto.

