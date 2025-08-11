Simona Ventura vorrebbe nel cast del prossimo Grande Fratello un israeliano e un palestinese: l'indiscrezione bomba e la reazione degli autori

Manca sempre meno alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello ma i lavori per il cast sono ancora in atto. Non è stato annunciato, al momento, alcun concorrente ufficiale che farà il suo ingresso nella Casa a partire da settembre, ma non mancano indiscrezioni sul cast che vuole costruire Simona Ventura. Nelle ultime ore, infatti, un nuovo rumor sta facendo molto discutere e riguarderebbe proprio due concorrenti che Ventura vorrebbe nella sua edizione.

A lanciare l’indiscrezione è Affari Italiani, che annuncia la volontà della conduttrice di avere nel cast un palestinese e un israeliano. “Simona Ventura avrebbe proposto di inserire nel cast un palestinese con un israeliano, perché il Grande Fratello dovrebbe essere lo specchio della nostra società. – scrive la fonte, che poi aggiunge – Idee che suscitano all’interno del team del programma sentimenti di leggero stupore”.

Simona Ventura avrebbe lanciato una proposta bomba per il cast del Grande Fratello: la reazione

La proposta di Simona Ventura, presunta e non confermata da fonti ufficiali del programma e dunque da prendere con le pinze, sarebbe dunque legata alla volontà di portare in scena aspetti legati alla realtà e all’attualità del nostro paese e non solo. La proposta avrebbe tuttavia creato scalpore tra gli addetti ai lavori, il che ci porta ad intuire che difficilmente sarà attuabile, seppur non impossibile.

I concorrenti ufficiali saranno annunciati solo nelle prossime settimane, in prossimità della partenza del Grande Fratello, attualmente prevista per il 29 settembre, dunque sempre di lunedì, in prima serata su Canale 5. Restano da scoprire anche i due opinionisti che affiancheranno Simona Ventura in questa nuova avventura televisiva.

