Concorrenti Grande Fratello Vip 2022: chi entra nella prima puntata/ Wilma Goich e Pamela Prati?

Concorrenti Grande Fratello Vip 2022: inquilini divisi in due gruppi

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 stanno per cominciare la loro avventura varcando la famosa porta rossa della casa di Cinecittà dove, in base ai consensi del pubblico, vivranno per mesi. Il cast, sebbene non sia stato ufficializzato, dovrebbe essere formato da: Marco Bellavia, Giovanni Ciacci, George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi, Antonella Fiordelisi, Gegia, Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Ginevra Lamborghini, Sara Manfuso, Carolina Marconi, Nikita Pelizon, Amaurys Pérez, Pamela Prati, Cristina Quaranta, Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Luca Salatino, Antonino Spinalbese.

Non tutti i concorrenti, però, varcheranno la famosa porta rossa questa sera nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip 2022. Esattamente come accaduto nella scorsa edizione, i concorrenti sono stati divisi in due gruppi. Alcuni entreranno stasera mentre altri varcheranno la famosa porta rossa nel corso della seconda puntata del reality in onda giovedì 22 settembre.

Chi sono i concorrenti della prima puntata del Grande Fratello Vip 2022?

Il pubblico del Grande Fratello Vip 2022 dovrà attendere il corso della prima puntata per scoprire i nomi di tutti i concorrenti che prenderanno possesso della casa già questa sera. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Alessandro Rosica, pare che a varcare per primi la porta rossa saranno Ginevra Lamborghini, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese. Dovrebbe, inoltre, entrare nella casa già questa sera anche Elenoire Ferruzzi che, secondo quando fa sapere Pipol, dovrebbe essere protagonista di uno scontro di fuoco con Sonia Bruganelli.

Infine, dovrebbero entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2022 nel corso della prima puntata anche gli unici concorrenti ufficiali ovvero Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Non si escludono, tuttavia, sorprese.











