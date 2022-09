Concorrenti Grande Fratello Vip 2022, pagelle/ Pamela Prati top o flop? Elenoire Ferruzzi per stupire

Grande Fratello vip 2022, le pagelle dei 24 vip concorrenti: Pamela Prati fa impennare le aspettative

Ci siamo, il Grande Fratello vip 2022, condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione speciale delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, ha ufficialmente inizio nella prima serata del 19 settembre 2022, su Canale 5. Il gioco si preannuncia dal cast di concorrenti vip più o meno noti al pubblico di telespettatori, e variegato per ciò che concerne la categoria rappresentata dal singolo tra i 24 elementi, dei quali é possibile tracciare una prima valutazione a freddo.

Nel cast del Grande Fratello vip 7, tra gli altri “vipponi” é ufficializzato l’ex tronista di Uomini e donne, Luca Salatino, che al dating show sui sentimenti di Maria De Filippi si é contraddistinto per simpatia e genuinità fino al termine del trono che lo ha visto giungere alla scelta della compagna della sua vita di origini egiziane e residente in Lombardia, Soraia Ceruti. Il rischio é che quello di Luca possa rivelarsi un gioco a due con delle possibili interferenze della compagna al Grande Fratello Vip 2022, il che renderebbe più “insipido”, meno intrigante, il percorso dell’ex tronista nella Casa. Voto: 7.

Daniele Del Moro voto 7.5

Daniele Del Moro é il secondo concorrente del Grande Fratello vip 2022, per la serie “a volte tornano”. L’influencer dallo sguardo magnetico riuscirà a giocarsi al meglio la sua seconda chance, da vippone, nel gioco della Casa , dopo il flirt fallimentare vissuto con “la ragazza dal cuore di latta”, Martina Nasoni, al Grande Fratello 2016 dei nip? Il pubblico TV si aspetta qualcosa in più di una lovestory da un influencer come lui. Voto: 7 e mezzo

Edoardo Donnamaria voto 8

Edoardo Donnamaria é uno speaker radiofonico e volto dell’emittente radiofonica numero uno in Italia, Rtl 102.5, e prima dell’approdo in radio, affermarsi in radio aveva partecipato al format TV Forum sui casi di giustizia, in onda su Canale 5. Quindi con un vip del suo calibro potrebbero emergere nella Casa questioni intricate da risolvere. Voto: 8

Elenoire Ferruzzi voto 8

Elenoire Ferruzzi, per la quota influencer, al Grande Fratello vip 7 si renderà portavoce della comunità LGBTQ, in quanto vip transgender nota ai più per i messaggi controversi e provocatori che é solita lanciare via social. Si preannuncia un ingresso nella Casa a dir poco osé. Voto: 8

Patrizia Rossetti voto 8

Patrizia Rossetti cerca la conferma di veterana da reality e torna a rimettersi in gioco in TV, al Grande Fratello vip 2022, dopo aver vinto Pechino Express nel 2018 in coppia con Maria Teresa Ruta, e aver partecipato, nel 2005, a La fattoria. indubbiamente una temeraria della TV, soprattutto in quanto regina delle televendite. Voto: 8.

Carolina Marconi voto 9

Carolina Marconi potrebbe rivelarsi l’outsider del Grande Fratello vip 2022: é nota al pubblico per aver preso parte da “nip” al Grande Fratello 4 dei comuni mortali e ora fa il salto di qualità allo spin off del GF dedicato alle celebrità, reduce dalla sconfitta del tumore al seno che le era stato diagnosticato di recente. Il monito dell’ex gieffina é di vivere intensamente la vita, anche se qualcosa sembra non andare per il verso giusto. Irriducibile, voto: 9.

Pamela Prati voto 10

Pamela Prati ha già anticipato che “Al Gf Vip vi racconterò la mia verità”. Proverà a rimettersi in carreggiata, tra le celebrità, aprendosi sul caso intricato del fantomatico promesso sposo Mark Caltagirone, sedicente imprenditore di fama internazionale poi rivelatosi un profilo social fake e quindi un personaggio inventato. L’ex primadonna del Bavaglino torna in TV dopo l’iconico ritiro dal Grande Fratello vip 2016, avvenuto con una richiesta speciale: “Chiamatemi un taxi!”. Voto: 10. Si prevedono dinamiche stellari…

Antonio Spinalbese voto 10

Antonio Spinalbese può dirsi il parrucchiere più desiderato nei saloni hairstyling in Italia, alla luce della popolarità che ha raggiunto nel corso della lovestory fugace con Belen Rodriguez. I telespettatori sono curiosi di scoprire cosa sarà disposto a rivelare del trascorso con Belencita e la nascita della loro figlia Luna Marie. Ma lui anticipa di voler tutelare la sua privacy e il privato della famiglia così come quello dei Rodriguez. Riuscirà nell’impresa di dimostrare che non sia solo l’ex di…? Voto: 10, salgono le aspettative..

Attilio Romita voto 7

Attilio Romita, l’ex mezzo busto del Tg1 delle 20 passa alle stanze della Casa più spiata d’Italia. Riuscirà a superare l’esperienza TV a prova di trash stellare? Ai posteri l’ardua sentenza. Voto:7.

Nikita Pelizon voto 7,5

Nikita Pelizon in coppia con Helena Prestes ha preso parte a Pechino Express, é stata tentatrice a Temptation Island e anche concorrente di Ex on the beach. Insomma, con il suo arrivo al Grande Fratello può dirsi una temeraria dei reality, nonostante non sia poi così conosciuta al pubblico TV, portando in alto la bandiera della quota rosa del gioco del Biscione. Voto: 7 e mezzo.

Anche Amaurys Pérez si é fatto conoscere per il suo essere temerario e un talento versatile dal punto di vista televisivo, prendendo parte a diversi format TV. L’ex pallanuotista è passato per Ballando con le stelle, Pechino Express, Si può fare! e L’isola dei famosi, e ora lo attende il Grande Fratello vip 2022: voto 8.

Wilma Goich voto 7.5

Wilma Goich, cantante, torna protagonista nel mondo dello showbiz, pronta a rendere pubblica la sua linea del tempo dagli anni Sessanta a oggi. Voto: 7 e mezzo.

Ginevra Lamborghini voto 7

Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Lamborghini, é alla ricerca dell’agognata visibilità, pronta a mettersi in discussione nella Casa a dispetto dell’etichetta dei detrattori di “sorella di”.

Charlie Gnocchi voto 8.5

Charlie Gnocchi, il fratello del più famoso familiare e celebre volto tv, Gene Gnocchi, è un popolare inviato di Striscia la notizia e conduttore radiofonico. Riuscirà a reggere il peso del confronto con Gene? Voto di incoraggiamento: 8 e mezzo.

Giovanni Ciacci voto 9

Giovanni Ciacci: da ex concorrente di Ballando con le stelle e volto di Detto fatto, l’opinionista e esperto di fashion ha annunciato che al Grande Fratello vip 2022 vorrà fare sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione per ciò che concerne la sua malattia, dopo essersi scoperto sieropositivo. Ma non solo, perché intende abbattere il muro dei luoghi comuni sull’Hiv. Voto: 9 per il coraggio.

Marco Bellavia voto 8

Marco Bellavia viene ricordato per il ruolo coperto nella saga di Kiss me Licia, in Bim bum bam, dove ha prestato il volto a Mirko. Sarà interessa. Voto: 8.

Sofia Giaele De Donà voto 8

Sofia Giaele De Donà, La vita monacale a quanto pare non fa al suo caso, e dopo l’esperienza vissuta a Ti spedisco in convento, lei sembra preferire di gran lunga la Casa del Grande Fratello vip 2022. Voto: 8.

Antonella Fiordelis voto 7.5

Antonella Fiordelis, ex schermitrice, vorrà dimostrare di essere una donna all’altezza dell’empowerment di genere. Riuscirà a catalizzare l’attenzione del pubblico TV, oltre che per il noto ex Temptation Island Francesco Chiofalo e il due di picche riservato a Higuain Gonzalo? Voto: 7 e mezzo.

Alberto De Pisis voto 8

Alberto De Pisis, conosciuto soprattutto per essere l’ex compagno della bionda influencer Taylor Mega, ha dichiarato pubblicamente la propria omosessualità. Dopo il coming-out é prossimo alla rivelazione di nuove verità? Voto: 8. Se il mistero s’infittisce, il pubblico TV premia gli ascolti.

Sara Manfuso voto 8

Sara Manfuso, consorte del deputato Pd Andrea Romano, giornalista, frequenta assiduamente i talk tv, da Otto e mezzo a Agorà, da Dritto e rovescio a Zona bianca. Insomma una donna impegnata sta per varcare la porta rossa del gioco sul trash stellare. Si preannuncia un gioco spumeggiante. Voto 8.

Cristina Quaranta voto 7

Cristina Quaranta, a l’Isola dei famosi naufragò nel 2005, e Ancor prima é stata velina di Striscia e, in origine, una delle ragazze di Non è la Rai. Ora fa ingresso al Grande Fratello vip 2022. Insomma, di strada TV ne ha fatta… Quali sorprese ha in serbo per il pubblico TV? Voto: 7.











