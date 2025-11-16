Concorrenti Grande Fratello Vip 2026, retroscena esplosivo: gli autori puntano sugli ex dei reality per creare dinamiche forti. Ecco i primi nomi!

Concorrenti Grande Fratello Vip 2026, la soffiata clamorosa

Confermata la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026, che andrà in onda tra qualche mese con la conduzione di Alfonso Signorini. Il proposito è quello di rilanciare il reality di Canale 5, soprattutto dopo questa stagione NIP condotta da Simona Ventura, che si è rivelata un flop totale. Ma Mediaset ritenta e non si arrende nonostante il programma stia perdendo i colpi di anno in anno.

Per adesso il GF della Ventura dovrebbe arrivare fino alla fine e chiudere i battenti come previsto, quindi a dicembre, ma si parla già di chi saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026, con nomi scelti ad hoc per fare audience, creare dinamiche e far tornare il programma ad essere uno dei più visti di casa Mediaset. A svelare i primi vipponi è Alessandro Rosica, il quale ha ricevuto una soffiata riguardo ai concorrenti. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Concorrenti Grande Fratello Vip 2026: nel cast ex Uomini e Donne e Temptation Island?

Come abbiamo accennato, ad Alessandro Rosica è arrivata una voce su chi saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026, e come spesso accade, si tratta di personaggi nati a Uomini e Donne e a Temptation Island, dove già all’interno del dating show e del reality si sono create dinamiche forti. Ecco la soffiata arrivata all’esperto di gossip: “Sono una persona dell’edizione di Temptation Island 2024. Volevo dirti che Lino Giuliano è nei casting di ritorno del Grande Fratello Vip e forse faranno il Gold”, dice, “Dicono che ci saranno Lino, Raul, Martina e Gianmarco (già confermato con i casting)”.

Nel messaggio arrivato a Rosica si sostiene che gli autori stiano puntando ad invitare coppie scoppiate e vip che non hanno avuto un bel rapporto, come Lino Giuliano e Raul Dumitras. Oltretutto, il colpaccio sarebbe quello di far entrare nel cast anche Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, soprattutto dopo lo ‘scandalo’ che ha coinvolto anche Ciro Solimeno post Uomini e Donne.