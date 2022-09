Concorrenti Grande Fratello Vip 7: chi entra lunedì 19 settembre?/ Spinalbese…

Concorrenti Grande Fratello Vip 7: tutti i nomi

Tutto pronto per l’inizio del Grande Fratello vip 7. I concorrenti, secondo le indiscrezioni di alcuni blogger come Amedeo Venza, avrebbero già cominciato la quarantena per poter entrare ufficialmente in casa lunedì 19 settembre, giorno della messa in onda della prima puntata nel corso della quale sarà ufficializzato il cast. Tuttavia, sul web, stanno circolando i nomi di tutti i presunti ventiquattro concorrenti tra i quali ci sono diversi rappresentanti dei social. Nella casa di Cinecittà dovrebbero così esserci:

Marco Bellavia, Giovanni Ciacci, George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi, Antonella Fiordelisi, Gegia, Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Ginevra Lamborghini, Sara Manfuso, Carolina Marconi, Nikita Pelizon, Amaurys Pérez, Pamela Prati, Cristina Quaranta, Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Luca Salatino, Antonino Spinalbese.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 7 che entrano durante la prima puntata

Probabilmente, esattamente come accaduto nella scorsa edizione, i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 saranno divisi in due gruppi ed entreranno in due puntate differenti. Tra i nomi annunciati, dunque, chi varcherà la famosa porta rossa della casa di Cinecittà lunedì 19 settembre dando ufficialmente il via alla settima edizione del Grande Fratello Vip?

A svelare i primi nomi è Alessandro Rosica che, su Twitter, annuncia l’ingresso di Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini e Alberto De Pisis. Chi ci sarà con loro? Lo scopriremo lunedì sera.

Il grande fratello vip andrà in onda lunedì e giovedì. Questo lunedì entrerà sicuramente Antonella fiordelisi, spinalbese, de pisis e Ginevra Lamborghini. Spoiler Rosica #gfvip — Alessandro Rosica (@Investigsocial) September 15, 2022













