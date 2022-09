Concorrenti Grande Fratello Vip 7, chi sono?/ Cast quasi ufficiale: Federico Fashion Style, Marco Bellavia e…

Concorrenti Grande Fratello Vip 7, chi sono? Nuove indiscrezioni

“I 24 concorrenti saranno svelati nelle prime due puntate” ha annunciato a Tv Sorrisi e Canzoni Alfonso Signorini sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip, rivelando che “Era un vecchio desiderio, condiviso poi con gli autori e l’azienda. Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa che renderà le prime puntate un evento televisivo.”. L’ufficialità sarà insomma data solo lunedì 19 settembre, quando in prima serata su Canale 5 il conduttore annuncerà l’ingresso dei cari concorrenti. Eppure le indiscrezioni sul cast non mancano e annunciano nomi che sarebbero ormai quasi ufficiali.

GF vip party, Signorini promuove Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli/ Salemi esplode!

Gli ultimi arrivano attraverso le pagine del numero di DiPiù Tv uscito in edicola questa settimana, alcuni dei quali sono delle conferma altri, invece, delle assolute novità.

Concorrenti Grande Fratello Vip 7: da Marco Bellavia a Federico Chimirri

Tra i nomi che DiPiù Tv dà per ufficiali nel cast del Grande Fratello Vip 7 c’è il già più volte citato Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez; c’è Gegia, il già confermato Giovanni Ciacci e, ancora, Charlie Gnocchi, di cui si era già vociferato. Nel cast dovrebbe poi esserci anche l’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella, l’ex corteggiatore e concorrente di Masterchef Federico Chimirri e lo speaker radiofonico Edoardo Donnamaria.

Adriana Volpe vuota il sacco: "GF Vip 7? Da Signorini proposta inaccettabile"/ Lo sfogo!

Non mancheranno volti nuovi al pubblico di Canale 5 come Sofia Giaele De Donà che ha partecipato al reality ‘Ti spedisco in convento’, e George Ciupilan già visto a Il Collegio di Rai2. Nel cast pare confermato anche il giornalista Attilio Romita, Federico Fashion Style, Carolina Marconi, il conduttore Marco Bellavia, l’attore Franco Oppini, la sorella di Elettra Lamborghini Ginevra e, infine, il grande ritorno di Pamela Prati.

LEGGI ANCHE:

Alfonso Signorini choc "Ilary Blasi più inca*ata che triste"/ Ecco cos'è successo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA