Concorrenti Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sgancia un nuovo indizio/ “Ama…”

Grande Fratello Vip, nuovo indizio sui social: “Ama i pelati…”

Alfonso Signorini ha sganciato un nuovo indizio. A pochi giorni di distanza dall’inizio del Grande Fratello Vip, il conduttore ha postato lo scatto del surfista statunitense Kelly Slater e nella didascalia ha scritto: “Ottavo indizio: la amo perché ama i pelati come me. Anche se io non sono Kelly Slater e lei non è Pamela Anderson…”. Sui social in molti hanno cercato di indagare per capire chi fosse la concorrente a cui piacessero gli uomini calvi. Sono spuntati subito due nomi, Patrizia Groppelli e Wilma Goich, entrambe sposate con uomini calvi, Alessandro Sallusti ed Edoardo Vianello. Ragionando però si potrebbe ipotizzare la presenza nel cast di Carolina Marconi.

L’ex gieffina ha combattuto contro una terribile malattia e si è dovuta sottoporre alla chemioterapia. Dopo questa terribile esperienza, Carolina chiama pelatine in modo affettuoso tutte le persone che affrontano la chemio e che sono state costrette a rasarsi a zero. Il nome di Carolina Marconi era effettivamente circolato tra i nomi papabili della prossima edizione. Nelle scorse settimane Davide Maggio rivelando le iniziali di una coinquilina aveva scritto CM senza aggiungere altri dettagli. Tra tanti nomi, sia di uomini che di donne, è spuntato maggiormente quello di Carolina Marconi che ha passato questi ultimi anni davvero in difficoltà. Ha dovuto infatti lottare contro il tumore al seno che l’ha resa una donna diversa.

Grande Fratello Vip, confermata la data del 19 settembre. Cosa succederà con le elezioni politiche?

Il Grande Fratello Vip andrà in onda regolarmente dal prossimo 19 settembre. Nessun rinvio dunque a causa delle elezioni politiche come era stato ipotizzato in precedenza. Secondo il regolamento, i concorrenti potranno uscire dalla casa per esercitare il diritto di voto salvo poi osservare il periodo di quarantena. I concorrenti potranno quindi uscire dalla casa e raggiungere la città in cu hanno il seggio di appartenenza. Ovviamente per questioni di precauzione, i concorrenti che decideranno di votare dovranno affrontare alcuni giorni di quarantena, prima di tornare ufficialmente in gioco e unirsi al resto del gruppo.

In queste settimane si susseguono le indiscrezioni sui concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Tra i nomi confermati al momento spunta solo quello di Giovanni Ciacci. Per il resto, sono stati fatti tanti nomi come quello di Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini, Pamela Prati e Umberto Smaila. Chi entrerà ufficialmente nella casa per movimentare le dinamiche?











