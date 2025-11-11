Concorrenti del Grande Fratello Vip 2025, chi saranno? Alfonso Signorini starebbe preparando un’edizione stellare.

Mentre è ancora in corso il Grande Fratello 2025 nella sua versione Nip, gli appassionati non vedono l’ora di conoscere nuovi dettagli per quella che sarà la versione da considerare ‘classica’ osservando alle ultime edizioni. Alfonso Signorini, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe pronto a tornare con il suo format dedicato ai Vip e in attesa che tutto sia pronto si vocifera con insistenza di una ricerca di concorrenti stellari per rendere l’edizione del Grande Fratello Vip 2025 quanto più coinvolgente e magnetica possibile. Come riporta Coming Soon, importanti dettagli nel merito dei rumors sono stati aggiunti da Roberto Alessi – direttore di Novella 2000 – con un breve video sui social.

Il direttore di Novella 2000 innanzitutto conferma il ritorno di Alfonso Signorini al timone del Grande Fratello Vip 2025: “Ci sarà, e forse anche con una top model che veramente abbaglierà tutti noi del piccolo schermo”, queste le parole di Roberto Alessi che mettono fin da subito in evidenza la possibile partecipazione tra i concorrenti di una star delle passerelle. “Sta lavorando alla grande con Sergio Bertolini, un grande autore di Mediaset”, specifica poi – come riporta Coming Soon – per avvalorare la tesi di un lavoro egregio e meticoloso per rendere quanto più appetibili le fattezze del Grande Fratello Vip 2025.

Grande Fratello Vip 2025, spuntano nomi stellari per il cast dei concorrenti: Alba Parietti, Federica Pellegrini e…

Chi saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip 2025? Siamo ancora distanti dall’esordio del reality condotto da Alfonso Signorini e per il momento trapelano unicamente indiscrezioni e rumor. Una fonte attendibile e di spicco come Roberto Alessi – direttore di Novella 2000 – non può però passare inosservata. “Si parla di concorrenti di primissimo livello”, spiega sui social: “Tra i possibili c’è Alba Parietti ma anche Federica Pellegrini”. Due nomi che già bastano per portare l’hype alle stelle e per evidenziare la caratura dei profili che il conduttore sta cercando di assoldare per la prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Si arriva poi al nome più risonante, la top model citata in precedenza: “Si stanno facendo grandi nomi per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2025 e uno di questi è Bianca Balti”. Lei sarebbe – come racconta Roberto Alessi – il vero e proprio colpaccio di Alfonso Signorini per la prossima edizione del reality. Siamo ovviamente ancora nell’incertezza totale ma non è detto che la proposta non convinca la star delle passerelle, anche per l’importanza della sua partecipazione: “Sarebbe perfetta per lo show” – sottolinea il direttore di Novella 2000 – “E’ la ragazza italiana in assoluto più famosa in questo momento, anzi degli ultimi anni”.