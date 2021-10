Concorrenti Il Collegio 2021, chi sono?/ 20 studenti immersi negli Anni ’70

Concorrenti Il Collegio 2021: la nuova classe

L’attesa è finalmente finita. Martedì 26 ottobre, in prima serata su Raidue, torna l’appuntamento con Il Collegio. Per il secondo anno consecutivo, le puntate docu-reality sono ambientate nel Collegio Regina Margherita di Anagni, ma chi sono i ragazzi che hanno scelto di mettere da parte, per un periodo, la propria vita per tuffarsi in una realtà diversa? Sono venti gli studenti che, per otto settimane, affronteranno lezioni ed esami immergendosi in una realtà scolastica diversa da quella a cui sono abituati.

Si tratta di adolescenti di età compresa tra 14 e 16 anni. Abituati al mondo dei social, alla tecnologia e alla vita mondana, 20 giovani studenti abbandoneranno per otto settimane le proprie abitudini, ma anche le rispettive famiglie per conoscere e studiare una realtà scolastica di cui non conoscono alcun dettaglio.

I nomi degli studenti: ecco i concorrenti Il Collegio

Venti ragazzi, venti personalità, venti caratteri profondamente diversi l’uno dall’altro sono pronti ad animare Il Collegio 2021. Tutti dovranno seguire le lezioni, sostenere esami ed interrogazioni per ottenere la promozione, ma andiamo a scoprire chi sono gli studenti de Il Collegio 2021. A varcare il cancello del Collegio Regina Margherita di Anagni saranno: Beatrice Genco (14 anni, di Paderno Dugnano), Filippo Romano (14 anni, di Scandicci), Elisa Cimbaro (14 anni, di Tarvisio), Edoardo Lo Faso (16 anni, di Catania), Valentina Comelli (15 anni, di Zone), Raffaele Fiorella (15 anni, di Barletta) e Anastasia Podeschi (16 anni, di Santarcangelo di Romagna).

E ancora: Sara Masserini (16 anni, di Colzate), Alessandro Giglio (15 anni, di Torino), Gaia Cascino (16 anni, di Roma), Giovanni Junior D’ambrosio (15 anni, di Napoli), Federica Cangiano (14 anni, di Napoli), Davide Maroni (16 anni, di Nova Milanese – Mb); Vincenzo Rubino (16 anni, di Bari), Rebecca Parziale (14 anni, di Genova) Lorenzo Sena (14 anni, di Viareggio), Maria Sofia Pia Federico (16 anni, di Valmontone), Cristiano Karol Russo (15 anni di, S. Pietro Vernotico), Sveva Accorrà (14 anni, di Monza), Simone Casadei (16 anni, di Coriano).



