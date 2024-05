Concorrenti Io Canto Family 2024, chi sono?/ 11 coppie di familiari ancora in sfida nella seconda puntata

Concorrenti Io Canto Family 2024: sei squadre e 11 coppie in gara

Chi sono i concorrenti ancora in gara di Io Canto Family 2024? Lunedì scorso ha avuto il via il nuovo formato condotto da Michelle Hunziker, che è uno spin-off del più noto Io Canto e che vede sfidarsi sempre dei bambini ma, questa volta, accompagnati da un parente. Madri, padri, nonni, zii scendono in gara con i bambini protagonisti dello show, divisi in 12 coppie (una già eliminata nella prima puntata) e assegnati a sei capisquadra, due per ogni squadra.

I capisquadra sono i confermatissimi Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Tutte le coppie si esibiranno e sfideranno in più manche che saranno votate dalla giuria, composta da Al Bano (questa sera sostituito dalla figlia Jasmine), Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi, oltre che dal pubblico in studio.

Chi sono i concorrenti della seconda puntata di Io Canto Family

Entriamo dunque nel dettaglio dei concorrenti che si sfideranno questa sera, nella seconda puntata di Io Canto Family. Nella squadra di Iva Zanicchi ci sono: Alessandro Bruco con il nonno Antonio e Giulia Ghirlanda con la mamma Alessandra. Nel team di Benedetta Caretta troviamo: Aurora Cavese con la mamma Daniela e Diletta Genovese con il papà Marco. La squadra di Fausto Leali

è invece composta dai seguenti talenti: Chiara Orlando con il papà Michele e Daniel Musa con sua mamma Giorgia.

Il team di Mietta è composto da: Carlotta D’Amico e la mamma Erika e Marika Graziano con il papà Alessandro. Anna Tatangelo è la caposquadra di Grace Cuomo e sua mamma Joanna e Sara Gugliotta con il padre Davide. Infine Cristina Scuccia ha in squadra Sofia Pighi e suo padre Cristian.

Irene e Maurizio Bucci eliminati nella prima puntata di Io Canto Family

Proprio la squadra di Cristina Scuccia, con Sofia e Cristian Pighi e con Irene e Maurizio Bucci, si è classificata ultima alla fine del primo scontro. Ad avere la peggio tra le due coppie è stata quella formata da Irene e Maurizio, dunque eliminata e costretta ad abbandonare il programma. Non tornerà perciò in gara nella seconda puntata. La squadra di Cristina Scuccia gareggerà perciò con una sola coppia.

A trionfare nella prima puntata di Io Canto Family è stata invece la squadra di Iva Zanicchi, quindi Alessandro e Antonio Bruco e Giulia e Alessandra Ghirlanda. Riusciranno questi concorrenti di Io Canto a replicare l’ottimo risultato anche questa sera?

