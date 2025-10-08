Chi sono i concorrenti Io Canto Family 2025? Nella quarta puntata dieci nuove coppie, ecco però chi è già passato alla fase successiva

Chi sono i concorrenti di Io Canto Family 2025? Quest’anno, Michelle Hunziker ha messo in scena un format del tutto nuovo, e non solo in quanto a coach e giuria. Anche il funzionamento della gara stessa è notevolmente cambiato, e infatti, nel corso di queste prime puntata, il pubblico ha conosciuto e conoscerà ancora coppie sempre nuove, composte da un bambino e un adulto (che sia un genitore o un parente stretto).

Ci sono però delle coppie di concorrenti che si sono già distinte in queste prime tre puntate: è il caso di Alice Francavilla e papà Gianvito, che hanno ottenuto un posto in gara nel corso della seconda puntata. La simpatia di Gianvito ha conquistato sia il pubblico che i coach, tanto da interpellarlo spesso anche nello scorso appuntamento. A colpire è stata poi la storia di rinascita di Samuele Denaro e mamma Maria, che sta combattendo contro una malattia.

Concorrenti Io Canto Family 2025: i vincitori delle scorse puntate e l’arrivo di nuove coppie in gara

Andrea Montecolle e papà Fabio sono invece la coppia in gara a Io Canto Family 2025 che ha colpito la giuria, e Giusy Ferreri in particolare, per la loro abilità nell’armonizzare durante le esibizioni. Ottime le capacità anche di Azzurra Devalle e mamma Tiziana e di Serena e mamma Venera, quest’ultime vincitrici della terza puntata di Io Canto. Stessa cosa vale per Martina e mamma Manuela, che pubblico e giuria hanno decretato coppia migliore della seconda puntata. Questa sera, nel corso della quarta puntata su Canale 5, conosceremo nuove coppie pronte a mettersi alla prova e a tentare di conquistare uno dei posti ancora disponibili nella semifinale di Io Canto Family 2025.