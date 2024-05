Concorrenti Isola dei Famosi 2024, chi è ancora in gara dopo ritiri e squalifiche/ Bastianich e Stoppa…

Concorrenti Isola dei Famosi 2024: chi è ancora in gara

Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024 ancora in gara? Protagonisti della settima puntata del reality show in onda oggi, lunedì 7 maggio, dopo i vari ritiri per motivi fisici e personali e dopo la squalifica di Francesco Benigno, in gara ci sono: Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Edoardo Franco, Greta Zuccarello, Matilde Brandi, Samuel Peron, Edoardo Stoppa, Valentina Vezzali, Joe Bastianich. Ad essi si aggiungono Artur Dainese, Khady Gueye, Marina Suma e Rosanna Lodi in nomination.

Uno tra i concorrenti in nomination, questa sera, dovrà abbandonare definitivamente il reality e tornare in Italia. Il gruppo, così, perderà un altro membro ma potrebbe esserci anche un ulteriore ritiro. stando ad un’indiscrezione pubblicata da Deianira Marzano nelle scorse ore, infatti, non è da escludere il ritiro di un altro concorrente.

Concorrenti Isola dei Famosi 2024: ancora un ritiro?

Dopo i recenti ritiri di Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e Daniele Radini Tedeschi, la produzione avrebbe deciso rinforzare il gruppo con nuovi concorrenti. Per cercare di creare nuove dinamiche e far appassionare il pubblico, in Honduras, dovrebbe arrivare il comico Dario Cassini (che non sarà in gara), ma stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia dovrebbero sbarcare anche il mago di TikTok Jey Lillo e l’influencer Giorgia Crivello, che tuttavia per il momento hanno smentito le voci.

Tuttavia, nelle scorse ore, Joe Bastianich ha fatto preoccupare il pubblico abbandonando la playa per alcuni accertamenti medici. Il rischio di un nuovo ritiro è così dietro l’angolo: giunto in Honduras come il vincitore annunciato, alzerà bandiera bianca per i problemi fisici?

