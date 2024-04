Concorrenti Isola dei Famosi 2024, chi è rimasto in gioco tra ritiri e squalifiche/ Arrivano nuovi naufraghi?

L’Isola dei Famosi 2024 tra ritiri, squalifiche ed eliminazioni

Questa sera va in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2024. Il reality condotto da Vladimir Luxuria prosegue inarrestabile la sua marcia ma, di settimana in settimana, sta perdendo pezzi importanti tra ritiri, eliminazioni e squalifiche. Di certo questa edizione non ha vissuto sonni tranquilli, perlomeno in queste prime settimane di reality, e ha dovuto fare i conti con numerose defezioni. Ancor prima di debuttare in tv, infatti, Tonia Romano ha dovuto rinunciare all’avventura in Honduras per alcuni problemi di salute.

C’è poi stato un altro forfait forzato, quello di Francesca Bergesio: la sua avventura è durata pochissimi giorni poiché, a causa di un infortunio ginocchio, è stata costretta a ritirarsi tra le lacrime. Un inizio edizione che non ha conosciuto pace e che, oltre ai ritiri, ha vissuto anche una squalifica: quella di Francesca Benigno. L’attore è stato espulso dalla trasmissione per alcuni comportamenti inappropriati e non conformi al regolamento. Da una squalifica si è poi passati ad altri due ritiri: il primo è quello di Peppe Di Napoli, il secondo è quello di Pietro Fanelli, uno dei naufraghi più discussi.

Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024: in arrivo nuovi naufraghi?

I concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024 si sono dunque drasticamente ridotti di settimana in settimana, considerando anche che sono andate in scena le prime due eliminazioni ufficiali, quelle di Luce Caponegro e di Maité Yanes. Tra eliminazioni, ritiri e squalifiche la trasmissione sembra non trovare pace e, per forza di cose, la produzione è corsa ai ripari con lo sbarco di due nuovi naufraghi: Rosanna Lodi e Sonny Olumati. Tuttavia, considerate le importanti defezioni nel cast, gli autori potrebbero pensare di rimpolpare il gruppo con l’aggiunta di nuovi volti.

Al momento i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024 tuttora in gara sono: Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Edoardo Franco, Greta Zuccarello, Marina Suma, Matilde Brandi, Samuel Peron, Edoardo Stoppa e Valentina Vezzali. Ad essi si aggiungono Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Sonny Olumati, in nomination questa settimana: uno di loro, stasera stessa, abbandonerà per sempre l’Honduras. Per un altro concorrente che lascerà il gioco, ce ne saranno altri che si aggregheranno? Al momento si tratta solo di ipotesi ma, considerati i numerosi forfait del tutto imprevedibili, il cast potrebbe essere ulteriormente rimpolpato.











