Concorrenti Isola dei Famosi 2024: chi sono?/ Svelati i nomi dei 13 naufraghi: cast stellare

Lunedì 8 aprile, in prima serata su canale 5, parte ufficialmente l’Isola dei Famosi 2024 con la conduzione di Vladimir Luxuria. Quest’ultima, in studio, sarà affiancata dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, giornalista del Tg5 mentre l’inviata in Honduras sarà Elenoire Casalegno. Come sempre, a giocare un ruolo chiave, saranno i concorrenti che vivranno con ciò che l’isola offre per diverse settimane ma chi sono i concorrenti? L’unico nome ufficiale, finora, è quello di Aras Senol, l’attore della soap opera turca Terra amara.

I naufraghi, almeno inizialmente, saranno tredici ma i nomi degli altri concorrenti non sono stati ancora ufficializzati. Tuttavia, a svelarli ufficiosamente e in anticipo è TvBlog che ha annunciato quello che dovrebbe essere il cast scelto per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Concorrenti Isola dei Famosi 2024: tutti i nomi

Sono nomi interessanti quelli dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024 che affronteranno un’avventura unica, ma anche difficile per la mancanza di cibo e i classici problemi della convivenza. Il cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, dunque, secondo quanto riporta in esclusiva Tv Blog, sarà formato dall’ex campionessa di scherma Valentina Vezzali, dalla showgirl Matilde Brandi, dall’attrice Maitè Yanes, dall’ex star dei film per adulti Selen, da Miss Italia 2023 Francesca Bergesi, dall’attrice Marina Suma e dalla ballerina di Ciao Darwin Greta Zuccarello.

Per quanto riguarda i naufraghi uomini, invece, ci dovrebbero essere il maestro di Ballando con le stelle Samuel Peron, il vincitore di Masterchef 2022 Edoardo Franco, il modello Artur Dainese, il conduttore Edoardo Stoppa e Joe Bastianich oltre all’attore di Terra amara già annunciato.











