Concorrenti Isola dei Famosi 2024: eliminati, ritirati, nuovi arrivi/ Da Peppe Di Napoli al ‘caso’ Benigno

Siamo ormai a buon punto dell’esperienza dei concorrent alle prese con L’Isola dei Famosi 2024. I concorrenti di questa edizione iniziano a comprendere le reciproche possibilità, le dinamiche di convivenza e soprattutto di sopravvivenza. Il tutto al netto di uno sliding doors generale che sembra caratterizzare fin da queste battute iniziali il reality condotto da Vladimir Luxuria al suo esordio nel ruolo di timoniera.

“Voglio che questa sia la prima edizione in cui non si ritira nessuno”, chiamatelo desiderio o promessa, in ogni caso ha trovato poco riscontro questa riflessione di Vladimir Luxuria all’esordio de L’Isola dei Famosi 2024. Dopo appena due settimane siamo già a fare la conta dei concorrenti che tra infortuni, motivi personali e squalifiche hanno già dovuto porre fine alla loro esperienza. La prima a dover alzare bandiera bianca è stata Francesca Bergesio: a causa di un infortunio al ginocchio non c’è stata altra strada se non quella del ritiro.

Concorrenti Isola dei Famosi 2024: due new entry per ovviare alla ‘promessa’ infranta

Se per Francesca Bergesio si può dire che abbia lasciato L’Isola dei Famosi 2024 suo malgrado, lo stesso non si può dire di Peppe Di Napoli. Il pescivendolo ‘re’ dei social ha infatti comunicato di voler lasciare il gioco proprio qualche giorno fa e non c’è stato modo di convincerlo. Da annoverare anche la querelle con protagonista Francesco Benigno; l’attore è stato squalificato per un comportamento contrario al regolamento dell’Isola dei Famosi 2024 come annunciato e sottolineato da Vladimir Luxuria in occasione dell’ultima puntata del reality.

Nell’albo dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024 eliminati al televoto è iscritta per ora solo Luce Caponegro. Questa sera sono però ben 4 i naufraghi che rischiano di dover lasciare l’Honduras: Alvina, Artur Dainese, Khady Gueye e Maité Yanes. Tra ritiri, squalifiche e infortuni, la scorsa settimana il cast dei concorrenti è stato però rimpolpato da due new entry: Sonny e Rosanna.











