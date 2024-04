Concorrenti Isola dei famosi 2024: i retroscena sul cast/ Da Matilde Brandi a Samuel Peron, i papabili nomi

Concorrenti Isola dei Famosi 2024, chi sono? Aras Senol primo nome ufficiale

A distanza di una settimana dall’inizio, il cast dell’Isola dei Famosi 2024 è stato solo ufficiosamente rivelato e necessita ancora di una conferma in forma ufficiale sui nomi definitivi dei concorrenti. L’8 aprile prende il via la nuova edizione del reality, quest’anno capitanato da Vladimir Luxuria, promossa al ruolo di conduttrice dopo due anni da opinionista. Ad affiancarla in questa avventura ci sono in studio due opinionisti nuovi di zecca, Sonia Bruganelli e il giornalista e conduttore del Tg5 Dario Maltese. Cambiamenti anche dall’Honduras: a raccogliere il testimone di Alvin nel ruolo di inviato sarà Elenoire Casalegno.

Ma, tornando ai papabili concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024, che cosa si sa sino a questo momento, tra retroscena e ufficialità? La prima certezza è che, nel cast, troveremo l’attore turco di Terra Amara Aras Senol, che nella soap interpreta Cetin: è questo il primo nome ufficializzato dalla trasmissione, attraverso i propri canali social. Ad affiancarlo in questa avventura honduregna saranno poi altri 12 naufraghi, rivelati per la prima volta da TvBlog seppur non ancora ufficializzati dalla produzione.

Secondo quanto rivelato proprio in un retroscena di TvBlog, tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024 ci saranno anche l’ex campionessa di scherma Valentina Vezzali, la ballerina e showgirl Matilde Brandi e l’attrice Maitè Yanes. Nel cast femminile rientrano anche l’ex star dei film per adulti Selen, Miss Italia 2023 Francesca Bergesio, l’attrice Marina Suma e la ballerina di Ciao Darwin Greta Zuccarello. Il cast maschile dovrebbe invece comprendere, oltre al già citato e ufficializzato Aras Senol, anche il ballerino e maestro di Ballando con le stelle Samuel Peron, il vincitore di Masterchef 2022 Edoardo Franco, il modello Artur Dainese, il conduttore Edoardo Stoppa e l’ex giudice di Masterchef Joe Bastianich.

Questo dovrebbe essere dunque il cast dell’Isola dei Famosi 2024, ancora in via di ufficializzazione. Negli ultimi giorni sono stati fatti altri nomi, da Khady Gueye a Beba, sino a Francesco Benigno. Trattasi di mere indiscrezioni, dal momento che i concorrenti sono ancora top secret mentre cresce l’attesa del pubblico per il calcio d’inizio del reality.











