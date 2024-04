Concorrenti Isola dei Famosi 2024: le pagelle dei naufraghi/ Joe Bastianich top, dubbi su Aras Senol

Concorrenti Isola dei Famosi 2024: le pagelle dei naufraghi

L’Isola dei Famosi 2024 scalda i motori in vista della prima puntata che andrà in onda lunedì 8 aprile, in prima serata su canale 5. Vladimir Luxuria potrà contare su un cast vario formato da nomi ben noti e altri meno conosciuti sia tra le donne che tra gli uomini. Se tra le naufraghe, sulla carta, sono state già promosse Valentina Vezzali e Marina Suma, tra gli uomini, il nome che convince tutti è quello di Joe Bastianich. Dopo aver conquistato tutti come giudice integerrimo di Masterchef Italia, Joe Bastianich è stato uno dei protagonisti indiscussi di Pechino Express 2023 che ha anche visto. Furbo, determinato e diretto, Joe bastianich è già considerato il concorrente ideale dell’Isola dei Famosi 2024 e la sua presenza nel cast è stata già promossa a pieni voti.

Promossi anche Edoardo Stoppa, ex inviato di Striscia la Notizia che, per difendere i diritti degli animali, ha dimostrato di essere pronto anche ad affrontare grandi sfide e il vincitore di Masterchef Italia ovvero Edoardo Franco che, con la sua personalità particolare, potrebbe dare vita a dinamiche interessanti.

Concorrenti Isola dei Famosi 2024: da valutare Aras Senol

Sull’Isola dei Famosi 2024, arriva con un grosso seguito, Aras Senol, l’attore di Terra amara che, recitando nella soap opera turca ha conquistato l’affetto dei telespettatori di canale 5 pronti a sostenerlo anche nella sua esperienza da naufrago. Tuttavia, sarà particolarmente interessante scoprire come riuscirà ad integrarsi nel cast. Anche Samuel Peron, maestro di Ballando con le stelle, arriva in Honduras dopo anni di esperienza in tv. Tuttavia, nello show di Milly Calucci, pur affiancando personaggi famosi, ha sempre ricoperto il ruolo del maestro senza dover mettere a nudo, ad esempio, quelle che potrebbero essere le sue fragilità.

Tuttavia, anche Samuel Peron può contare su un carattere forte che gli ha permesso, sin da quando ha cominciato a studiare danza da piccolo, di affrontare anche i pregiudizi. Anche Samuel Peron, dunque, sulla carta, è promosso come naufrago in attesa di vederlo all’opera. Punti interrogativi, invece, sul nome meno noto del cast maschile al pubblico televisivo ovvero il modello Artur Dainese.











