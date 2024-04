Concorrenti Isola dei Famosi 2024: le pagelle delle naufraghe/ Valentina Vezzali e Marina Suma promosse

Concorrenti Isola dei Famosi 2024: promosse Valentina Vezzali e Marina Suma

Le concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024 che parte lunedì 8 aprile, in prima serata su canale 5, sono Matilde Brandi, Marina Suma, Valentina Vezzali, Maité Yanes, Greta Zuccarello, Francesca Bergesio e Luce Caponegro. Un cast femminile vario formato da nomi che non hanno bisogno di presentazioni e da nomi conosciuti da un pubblico di nicchia. Personalità diverse quelle delle concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi tra le quali, promuoviamo a pieni voti sulla carta, Valentina Vezzali e Marina Suma. La prima è un’ex schermitrice italiana, specializzata nel fioretto e che, nel corso della sua carriera sportiva, ha scritto pagine importanti per lo sport italiano. E’ considerata una delle migliori schermitrici di sempre avendo vinto ai Giochi olimpici nove medaglie, di cui sei d’oro, una d’argento e due di bronzo. Forte e determinata, con uno spirito combattivo, Valentina Vezzali è già considerata una delle probabili vincitrici. Il suo passato nello sport le garantisce un fisico allenato e soprattutto abituato ad affrontare varie sfide.

Promossa anche Marina Suma. Attrice che, con il film “Sapore di mare” ha conquistato il pubblico italiano, nel corso degli anni, ha dimostrato di avere un carattere diretto e schietto. Abituata ad esprimersi senza filtri, sull’Isola dei Famosi 2024, potrebbe essere una delle più dinamiche anche per la sua voglia di farsi conoscere anche da un pubblico più giovane.

Concorrenti Isola dei Famosi 2024: rimandata Matilde Brandi

Tra le concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024 spicca anche la presenza di Matilde Brandi. Ballerina e showgirl, per anni, è stata protagonista della televisione italiana. Negli ultimi anni si è messa in gioco partecipando al Grande Fratello Vip dove, tuttavia, non è stata premiata dal pubblico per il suo carattere spesso accomodante. Buona e sempre pronta a trovare un lato positivo in ogni situazione, in Honduras, riuscirà a tirare fuori le unghie necessarie per sopravvivere sull’Isola dei famosi? Dovrà

Punto interrogativo anche su Luce Caponegro, in arte Selen. Dopo essere stata una star dei film per adulti, si è riscoperta allontanandosi dal mondo dello spettacolo. Oggi, infatti, è titolare del centro Estetica e Benessere Luce a Ravenna ed è una beauty influencer. Per Luce Caponegro, tuttavia, l’Isola dei Famosi 2024 è il suo secondo reality dopo La fattoria del 2014. Difficile immaginare come affronterà l’esperienza in Honduras l’ex attrice su cui resta un punto interrogativo esattamente come sulle altre concorrenti ovvero Maité Yanes (modella, ballerina e attrice spagnola), Greta Zuccarello (nota per aver partecipato a Ciao Darwin), Francesca Bergesio (Miss Italia, figlia del senatore leghista). Tre nomi che, pur non essendo molto noti, stanno scatenando la curiosità del pubblico.

