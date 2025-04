Concorrenti Isola dei famosi 2025: chi sono? Ultimi spoiler: nel cast anche Teresanna Pugliese?

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei famosi 2025 che sarà ricca di novità a cominciare dalla conduttrice, dopo Ilary Blasi e Vladimir Luxuria a mettersi alla prova alla guida di un reality sarà Veronica Gentili mentre opinionista sarà Simona Ventura, storica ex conduttrice del reality. Inviato, invece, sarà Pierpaolo Pretelli ma gli occhi sono puntati sui concorrenti Isola dei famosi 2025: chi è pronto per sbarcare in Honduras?

A poco a poco il cast dell’Isola dei famosi 2025 sta prendendo forma e l’ultima indiscrezione l’ha lanciata nelle scorse ore Deianira Marzano. L’esperta di gossip, infatti, tramite il suo profilo Instagram ha annunciato che tra i concorrenti Isola dei famosi 2024 c’è Teresanna Pugliese. Classe 1987 è nota soprattutto per aver partecipato al programma Uomini e Donne prima come corteggiatrice, poi come tronista ed infine come corteggiatrice di Francesco Monte di cui fu la scelta. La loro storia aveva appassionato i fan del programma nonostante avesse avuto breve durata.

Cristina Plevani, Antonella Mosetti ed ‘attore turco famosissimo’ chi sono i concorrenti Isola dei famosi 2025

Teresanna Pugliese è l’ultimo nome che si aggiunge all’elenco dei possibili concorrenti Isola dei famosi 2025. Nei giorni scorsi a lanciare la bomba ci aveva pensato Santo Pirrotta nella sua news letters per Vanity Fair: l’ex vincitrice del Grande Fratello Cristina Plevani tra i concorrenti Isola dei famosi 2025, a 25 anni esatti dalla sua vittoria. E poi ancora nel cast ci saranno l’ex Non è la Rai Antonella Mosetti, l’ex allenatore Serse Cosmi, la showgirl Carmen Russo (che già in passato ha partecipato al reality), l’attrice Delia Duran, la giornalista Marialuisa Jacobelli, la ciclista Letizia Paternoster, il dj e producer Shorty e Chiara Balistreri, protagonista di un brutto fatto di cronaca. A loro si aggiungono le recenti indiscrezioni su Can Yaman e Burat Ozcivit, Kemal di Endless Love. Saranno loro i concorrenti Isola dei famosi 2025? Non ci sono certezze, invece, per quanto riguarda la data d’inizio della nuova edizione dell’Isola dei famosi 2025, se The Couple dovesse chiudere prima del previsto il reality di sopravvivenza potrebbe debuttare già a partire dal 12 maggio 2025, sempre in prima serata su Canale5 anticipando la messa in onda di ben tre settimane.