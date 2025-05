Concorrenti Isola dei Famosi 2025: i primi 12 nomi ufficiali

L’Isola dei Famosi 2025 sta per tornare. Dopo settimane di indiscrezioni e rumors, dal 7 maggio, Veronica Gentili darà ufficialmente il via alla nuova edizione del reality show che, in studio, avrà come opinionista una star indiscussa del programma ovvero Simona Ventura. Dall’Honduras, invece, a raccontare le avventure dei concorrenti sarà l’inviato Pierpaolo Pretelli che si trova già sul posto per controllare che tutto sia ok in vista della prima puntata.

I veri, tuttavia, protagonisti dell’Isola dei Famosi 2025 saranno i concorrenti. Finora, sono dodici i nomi dei naufraghi ufficiali a cui dovrebbero aggiungersi altri naufraghi nel corso delle settimane. A lanciarsi dall’elicottero, nel corso della prima puntata saranno: Antonella Mosetti, Cristina Plevani, Loredana Cannata, Chiara Balestrieri, Teresanna Pugliese, Camilla Giorgi, Patrizia Rossetti, Angelo Famao, Omari Fantini, Mirko Frezza, Nunzio Stancampiano e Paolo Vallesi. Tuttavia, in corsa, potrebbe aggiungersi anche un ex gieffino.

Concorrenti Isola dei Famosi 2025: chi potrebbe arrivare dal Grande fratello

Secondo un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano tra le storie del suo profilo Instagram, in Honduras, come concorrente dell’Isola dei Famosi 2025, potrebbe arrivare, a sorpresa e in extremis, anche un ex concorrente del Grande Fratello. L’identità, per ora, resta top secret ma l’esperta di gossip fa sapere che si tratta di un uomo.

“Colpo di scena dell’ultima ora: secondo indiscrezioni sempre più insistenti, un ex protagonista del Grande Fratello potrebbe unirsi all’Isola all’ultimo momento. Il nome, per ora, resta top secret ma le voci si rincorrono e i fan stanno già impazzendo all’idea”, ha scritto Deianira. Qualcuno ha immediatamente pensato a Lorenzo Spolverato, indiscusso protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello e del post Gf ma appare alquanto improbabile avendo concluso la sua avventura nella casa solo un mese fa. Chi sarà, dunque, l’ex gieffino pronto a sbarcare in Honduras?

