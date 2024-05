Concorrenti La Pupa e il Secchione 2024: le coppie in gara/ Da Finucci e Annalisa a…

Concorrenti La Pupa e il Secchione 2024: chi è rimasto in gioco?

Sono ancora sette le coppie in gara a La pupa e il secchione 2024 che torna in onda oggi, mercoledì 1° maggio, con la quarta puntata. Questa sera, dopo l’eliminazione di Pino e Virginia che hanno dovuto abbandonare il programma al termine della scorsa puntata, si sfideranno ben sette coppie tra cui quella formata da Simone Finucci e Annalisa Saggese su cui c’è grande attenzione. Per il secchione si tratta della prima, vera puntata. Finucci è uno studente universitario di 24 anni che arriva da Siena e che, all’interno del programma, ha sostituito il ritirato Alessandro Pestarino. Finucci ha così cominciato ad interagire con la bellissima Annalisa, una modella di 21 anni, presente nel cast dall’inizio del programma e che spera di aver trovato in Finucci il secchione per arrivare in finale.

Tra le altre coppie spicca anche quella formata da Federico Rifugiato e Aurora Travelli. Aurora è originaria di Bergamo e ha una grande passione per la fotografia e ha partecipato a Miss Italia gareggiando nelle selezioni regionali in Lombardia. Federico, invece, è un insegnante privato di materie quali matematica, fisica e chimica.

Concorrenti La Pupa e il Secchione 2024: Camilla e Andrea, Federica e Simone e non solo…

Spazio, poi, alla coppia formata da Federico Silvio Gorrino e Anastasia Savarese: lui ha 27 anni ed è laureato in Ingegneria Informatica mentre Anastasia ha 22 anni, arriva da Rimini e ha una passione per i capelli e il make up. Michele Sciamanna e Swami Dinoia è un’altra coppia in gara nella quarta puntata de La pupa e il secchione 2024: Michele è laureato in scienze chimiche mentre Swami arriva da Caserta e ha 23 anni.

Lo studente di lingue straniere Gianluca Lonardo e la 26enne Rosaria Dell’Aquila formano la quinta coppia in gara mentre completano il cast dei concorrenti l’economista Andrea Valenza e la 19enne Camilla De Berardinis e la coppia formata dallo studente di ingegneria informatica Simone Candido e la studentessa universitaria che lavora come modella Federica Della Volpe.

