Concorrenti La pupa e il secchione show 2022: ecco tutte le coppie/ Mila Suarez con…

La pupa e il secchione show 2022 ha ufficialmente aperto i battenti. Nel corso della prima puntata, Barbara D’Urso ha presentato tutti i concorrenti. Alcuni hanno scelto il compagno con cui affrontare l’avventura ed altri hanno conosciuto il proprio compagno scelto dalla produzione. I concorrenti sono complessivamente 22 e sono state formate 11 coppie. Anche Barbara D’Urso ha scelto di avere non solo pupe e secchioni, ma anche pupi e secchione. Ma quali sono le coppie che, già dalla seconda puntata, proveranno a mescolare i rispettivi mondi? La produzione ha formato alcune coppie destinate, a detta del pubblico, a regalare tanti momenti divertenti.

La coppie in questione sono quelle di Flavia Vento ed Aristide Malnati, Maria Laura De Vitis e Gianmarco Onestini e Laura Comaschi e Orlando Puoti. Grande curiosità, inoltre, stanno suscitando le coppie che si sono formate per volontà degli stessi concorrenti. Andiamo a scoprirle tutte.

Tutte le coppie de La pupa e il secchione show 2022

Tante coppie de La pupa e il secchione show 2022 si sono formate nel corso della prima puntata della trasmissione. A deciderle sono stati gli stessi concorrenti. Francesco Chiofalo ha scelto la secchiona Annaclara Hellwig, professoressa di geografia. La secchiona Ilaria Bruni, laureata in ingegneria informatica è andata in coppia con Denis Dosio mentre la secchiona Valentina Matteucci che ha ricevuto il consiglio di Federico Fashion Style ha scelto il pupo Alessio Tripi.

Scelta particolare, invece, per il secchione Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria che, a Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria che è andata in coppia con Nicolò Scalfi, ha preferito Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, suo migliore amico. Mirko, infatti, è stato anche il testimone di nozze di Belli durante la promessa d’amore con Delia Duran. Alessandro De Meo, invece, dovrà scegliere, nella prossima puntata, tra Asia Valente ed Emy Buono mentre la pupa Nicole Di Mario è rimasta senza secchione.

