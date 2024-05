Concorrenti L’acchiappatalenti: chi sono?/ Artisti da tutto il mondo, un mix tra Tu sì que vales e The Voice

Chi sono i concorrenti de L’acchiappatalenti

Nessun concorrente famoso per L’Acchiappatalenti, il nuovo programma di Raiuno condotto da Milly Carlucci e che punta tutto sul talento dei partecipanti. I concorrenti, infatti, sono artisti in discipline diverse e che arrivano da ogni parte del mondo esattamente come ha spiegato la Carlucci in un’intervista rilasciata ai microfoni del Quotidiano.net. “Si tratta di artisti provenienti da tutto il mondo e delle più differenti discipline: personaggi stravaganti, simpatici, curiosi, commoventi, virtuosissimi”, ha spiegato la conduttrice senza svelare ulteriori particolari.

Nel corso della prima puntata in onda oggi 10 maggio, dunque, a cercare di convincere gli Acchiappatalenti Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara saranno artisti straordinari come cantanti, acrobati, maghi, artisti stravaganti e di vario genere. Tra i vari talenti, alcuni girano le tv di tutto il mondo coi loro numeri, altri sono alla ricerca di uno spazio nel mondo dello spettacolo.

Concorrenti de L’acchiappatalenti: mix di talento per un format a metà strada tra Tu sì que vales e The Voice

L’acchiappatalenti è un format basato esclusivamente sul talento esattamente come Tu sì que vales. Tutti i concorrenti, anche qualora siano artisti internazionali, proveranno a conquistare sia la fiducia degli acchiappatalenti, ma anche della giuria composta da Flavio Insinna, Simona Ventura e Francesco Facchinetti. Tuttavia, se in Tu sì que vales, i giudici scelgono i concorrenti da portare in finale, ne L’acchiappatalenti, tale compito spetta esclusivamente alla giuria attraverso una classifica mentre l’acchiappatalento, come i giudici di The Voice, deve scegliere il talento sul quale scommettere e con cui spera di vincere la puntata per portarlo in finale.

Un format, dunque, nuovo per la Rai ma che al pubblico ricorda talent che, finora, hanno avuto davvero grande successo sia sulle reti Mediaset come nel caso di Tu sì que vales sia sulle reti Rai come The Voice. I grandi protagonisti, tuttavia, restano i concorrenti, pronti ad incantare gli acchiappatalenti, la giuria e il pubblico.











