Concorrenti Lol 3, chi sono? Svelato il cast/ Fedez conduce con Frank Matano e..

Si avvicina il via alla terza stagione di Lol: chi ride é fuori, condotta da un duo di presentatori d’eccezione, ovvero Fedez e Frank Matano. Quest’ultimi, rispettivamente rapper e comico, condurranno quindi in tandem il comedy show Original dei record, interamente prodotto in Italia. E, nell’attesa del via alla messa in onda, del format intanto Prime video ha reso noto il cast di concorrenti in queste ore. A quanto pare a prendere parte nel ruolo di partecipanti a Lol 3: chi ride é fuori, é un cast di personaggi più o meno noti al pubblico TV, e letteralmente d’eccezione.

Tra i nomi in questione spuntano, Herbert

Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu. E poi ancora, tra gli altri, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi. Tutti nomi quest’ultimi dei concorrenti ormai noti agli appassionati che si dicono in trepidante attesa di assistere a Lol 3: chi ride é fuori e che si sfideranno a rimanere seri per un totale di sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari. Un contest con in palio la possibilità di aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro, a favore di un ente benefico scelto poi da chi vincerà.

Lol si prepara a intrattenere a Natale 2022

La terza stagione del comedy show suddivisa nella messa in onda in sei episodi, LOL 3: Chi ride è fuori, è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e inoltre sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo, nel nuovo anno ormai alle porte, 2023. Ogni risata comporta un’ammonizione e alla seconda si viene eliminati, fino alla decretazione del fortunato vincitore. Nel frattempo, il comedy show tanto atteso si prepara a riservare ai fedeli supporter una special edition natalizia. Per gli abbonati ad Amazon prime video, il game show LOL – Chi ride è fuori tornerà a ridosso delle festività natalizie con un’edizione speciale chiamata appunto LOL Xmas Special (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

