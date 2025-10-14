Il prossimo anno andrà in onda Lol Chi ride è fuori 6: conduttori Angelo Pintus e Alessandro Siani. Svelato il cast di comici

Si continua a produrre lo show comico di Prime Video nonostante il pubblico non si ricordi nulla delle stagioni successive alla prima dove ci fu l’exploit soprattutto sui social. Un azzardo, anche perché i comici in Italia non sono infiniti, tranne in due determinati palazzi di Roma. Comunque sia tutto è pronto per Lol Chi ride è fuori 6 che uscirà nel 2026.

Sono stati svelati i concorrenti che saranno chiamati a non ridere a nessuna battuta, fino alla fine, per aggiudicarsi i 100mila euro di montepremi da devolvere in beneficenza: Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada.

Lol Chi ride è fuori 6, svelato il cast: a condurre tornano Angelo Pintus e Alessandro Siani

A condurre Lol Chi ride è fuori 6 che andrà in onda su Prime Video in tutto il mondo il prossimo anno ci saranno per la seconda volta Angelo Pintus e Alessandro Siani anche se le critiche non erano state clementi nei loro riguardi dato che non avevano aggiunto granché alla stagione precedente.

Oltre alla stagione classica, se così si può dire, ci sarà anche uno speciale in uscita ad Halloween 2026 che avrà nel cast sei amati complici della passate edizioni. Alla conduzione? Finalmente la Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci) che tra l’altro tornerà in onda con la GialappaShow lunedì in prima serata su Tv8.

