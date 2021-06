Concorrenti Love Island Italia 2021, chi sono i “Lovers”?/ Cristina esperta di Twerking, Antonino il pugile

Chi sono i Concorrenti love Island Italia 2021: i maschi del reality

Parte questa sera, lunedì 7 giugno, il nuovo programma di Giulia Lellis, Love Island Italia, una sorta di dating show che si pone l’obiettivo di far trovare l’anima gemella ai concorrenti in gioco. Scopriamo quindi i nomi dei partecipanti e qualcosa in più sul loro conto. Abbiamo il ventottenne Antonino, pugile agonista di Palermo; il ventisettenne Cesare ristoratore fiorentino appassionato di moto. C’è poi Christian, più giovane di quattro anni, insegnante di zumba a Milano. E ancora Daniele, ventunenne di Carrara, e Denis che lavora come modello a Padova e che si definisce un farfallone. Questi gli uomini in gara in quest’edizione di Love Island Italia 2021: chi di loro troverà la propria anima gemella in questo nuovo show firmato Real Time? Stasera scopriremo qualcosa in più sul loro conto nel corso di una prima puntata che si preannuncia effervescente.

Concorrenti love Island Italia: tutte le donne in cerca dell’amore

Tra le concorrenti di Love Island Italia, per quanto riguarda la donne, abbiamo Cristina, esperta di Twerking e Giulia, ventitreenne di Pesaro in cerca dell’amore. In corsa anche una sua omonima, Giulietta, che è reduce da una lunga convivenza finita male. Abbiamo anche Monica, imprenditrice romana, e Rebecca, giovane milanese che si definisce molto ambiziosa e impulsiva. E’ pronta a trovare il vero amore, come del resto tutti i concorrenti che hanno deciso di prendere parte al dating show di Real Time. Vedremo se la conduttrice Giulia de Lellis riuscirà nel suo intento. Grande curiosità, quindi, sulle possibili coppie che potrebbero nascere al termine del programma.

