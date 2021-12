Concorrenti Masterchef Italia 11, chi sono?/ Masterclass: Carmine e Delia favoriti

Chi saranno i 20 aspiranti chef della nuova Masterclass di Masterchef Italia? L’undicesima edizione è arrivata alla sua seconda puntata e proprio oggi gli chef Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli formeranno la classe che si giocherà la vittoria nelle prossime puntate a suon di pietanze. Prima, però, dovranno passare per le prove di abilità e solo chi riuscirà a superarle potrà indossare l’ambito grembiule. Ma chi è riuscito a superare la prima manche?

MASTERCHEF ITALIA 2021 ED.11, 2a PUNTATA/ Concorrenti e diretta: Pietro "rimandato"

Nella scorsa puntata abbiamo incontrato la bella Anna, una nutrizionista che è riuscita a convincere i giudici. Come lei anche Cristian, ragazzo dalla storia toccante in quanto affetto dalla sindrome di Asperger. Lia, 30 anni, ha ricevuto due, uno in meno del giovanissimo Carmine, che ha letteralmente stupito i giudici con un piatto orientale che si è aggiudicato ben 3 sì.

Federico Chimirri, fidanzato Giulia Cavaglià/ Da Uomini e Donne a MasterChef Italia

Delia, Letizia e Niky nella Masterclass di Masterchef Italia 11?

Tra i favoriti a prendere un posto nella Masterclass di Masterchef Italia 11 c’è anche Dalia, 30enne di Torino. Figlia di uno chef stellato, si è messa in gioco con un piatto molto complesso che ha convinto tutti e tre i giudici. Ma alle prove di abilità ci è arrivato anche Bruno, un rocker che ha presentato ai giudici il piatto “Tagliatelle Stairway to heaven”, ricevendo il sì da Locatelli e Cannavacciuolo. Sarebbe inoltre bello ritrovare nella classe dei 20, per la prima volta, una coppia: Letizia e Niky. Entrambi hanno strappato i tre sì dei giudici.

LEGGI ANCHE:

Masterchef Italia 2021, pagelle 1a puntata/ Barbieri al top, Locatelli "avvocato" perfetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA