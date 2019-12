Concorrenti Masterchef Italia 2020/ Lista della nona edizione: Andrea già in pole?

Ed eccoci qui pronti a mettere insieme i nomi dei concorrenti di Masterchef Italia 2020. La nona edizione del cooking show ha preso il via ormai la scorsa settimana ma ufficialmente tutto è iniziato ieri con la fine delle selezioni, le prove di abilità e di creatività dei grembiuli grigi, e l’inizio della nuova avventura per i concorrenti che comporranno la nuova masterclass. Il primo ad ottenere il grembiule bianco è stato il dolce Andrea De Giorgi, il giovane 23enne che proprio alle selezioni si era presentato non solo con il suo piatto ma anche con la sua storia che aveva fatto commuovere Antonino Cannavacciuolo. Il pugliese che vive da 4 anni a Milano dove lavora in una cioccolateria, ha raccontato di voler seguire le orme del padre, defunto, e dei nonni, riaprendo il ristorante di famiglia, un appuntamento che ha rimandato per troppo tempo per via dei pregiudizi. Il giovane aveva già ottenuto tre sì la prima volta e ieri è stato il primo ad ottenere il grembiule con il suo nome insieme al posto ai fornelli per la gioia di Cannavacciuolo che gli ha consegnato il tutto annunciando il suo ingresso. Andrea già in pole per la vittoria?

I CONCORRENTI DI MASTERCHEF ITALA 2020

E’ ancora difficile dirlo visto che, insieme a lui, sono entrati concorrenti davvero bravi e validi. I giudici avevano già annunciato che l’asticella del talent si è alzata di molto in questa nuova edizione e i concorrenti di Masterchef Italia 2020 non hanno fatto che provarlo. Chi troveremo ai fornelli insieme ad Andrea giovedì prossimo? Annamaria Magi, casalinga di Lecce; Marisa Maddalena Maffeo infermiera di Battipaglia; Milenys de Las Mercedes Gordillo Sanchez commessa cubana; Antonio Lorenzon art director, di Bassano del Grappa; Davide Tonetti disoccupato di Trieste; Maria Assunta Cassetta, insegnante di Rapolla; Nicolò Duchini social media manager di Montepulciano; Giada Meloni copywriter di Cornaredo; Nunzia Borrelli estetista di Salerno; Luciano Di Marco, geometra di Palermo; Domenico Letizia, avvocato di Marcianise; Francesca Moi cassiera di Cagliari; Maria Teresa Ceglia consulente finanziaria di Cerignola; Vincenzo Trimarco di Salerno; Alexandro Picchietti Fabrizi, gruista da Roma; Gianna Meccariello commessa di Caserta; Rossella Costa, imprenditrice di Catanzaro; Fabio Scotto di Vetta avvocato di Napoli; Giulia Busato impiegata di Treviso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA