Concorrenti Matrimonio a Prima Vista 15, ecco chi sono le tre coppie in gioco: svelate anticipazioni e quando va in onda su Real Time e streaming

Coppie Matrimonio a Prima Vista 2025, svelati tutti i concorrenti: chi sono i sei single in gioco

Manca poco per il ritorno in onda del dating show di Real Time giunto ormai alla sua quindicesima edizione e proprio nelle scorse ore sulla piattaforma streaming Discovery + con stati annunciati i concorrenti Matrimonio a Prima Vista 15 e svelato chi sono le tre coppie che hanno deciso di mettersi in gioco. La prima coppia di Matrimonio a Prima Vista 15 è quella composta da Melissa Cicciari e Matteo Conca. Lei ha 28 anni, di professione fa l’estetista ed è originaria di Varedo e nel programma di Real Time sposerà Matteo, 34 anni, di Bollate e innamorato del suo lavoro, il logistic manager. Entrambi hanno in comune di avere un forte legame con la propria famiglia d’origine.

E poi ancora tra le coppie Matrimonio a Prima Vista 15 ci sono anche Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio. Lui ha 37 anni, è originario di Bari ma vive a Milano, è un operatore grafico per eventi sportivi ed ha rivelato di essere un grande appassionato di sport, soprattutto di canottaggio. Roberta invece ha 34 anni e pur essendo siciliana, per l’esattezza di Caltanissetta, anche lei vive a Milano dove lavora come clinic manager, si dichiara molto legata alla famiglia soprattutto al fratello più piccolo. Appassionata di musica, invece, è la 28enne Roberta Murano che farà coppia con Luca Merlo. Lei è un’addetta alle vendite torinese, lui un operaio in una catena di supermercati di 36 anni che ha un rapporto un po’ conflittuale con il padre.

Quando va in onda Matrimonio a Prima Vista 15: svelate le tre coppie, anticipazioni

Svelate le anticipazioni più salienti e soprattutto chi sono i concorrenti Matrimonio a Prima Vista 15 non resta che ricordare quando va in onda Matrimonio a Prima Vista 2025. La prima puntata è prevista per mercoledì 10 settembre 2025 su Real Time sempre a partire dalle 21.15 circa, è possibile seguire le puntate in diretta streaming sul sito Discovery + dove sono già disponibili i primi sei episodi.

Tantissimi saranno le novità di questa edizione a cominciare da un cambio della guardia tra gli esperti, lo storico sociologo Mario Abis lascerà il posto alla psicologa clinica Giulia Davanzante mentre confermati nel loro ruolo sono la psicoterapeuta Nada Loffredi e il life coach Andrea Favaretto. Protagoniste assolute, tuttavia, saranno le coppie Matrimonio a Prima Vista 15 formatesi direttamente sull’altare, le loro relazione funzioneranno o giungeranno subito al divorzio?