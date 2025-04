Matrimonio a prima vista 2025 parte oggi, 16 aprile, su Real Time con i primi due episodi, che serviranno a far conoscere al pubblico le prime coppie di concorrenti. Sei single hanno deciso di mettersi in gioco, affidando la ricerca dell’anima gemella al trio ben noto di esperti, composto da Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto. Ma chi sono i sei concorrenti di questa edizione?

Pariamo con le donne, da Francesca Ricasoli: ha 30 anni, fa la commessa e vive a Roma con un’amica. Nel video di presentazione si è descritta come un’amante dell’arte in generale oltre che della musica, che la accompagna nei momenti belli come in quelli difficili. Sara Di Lernia, invece, ha 28 anni, è di Nova Milanese e lavora in un supermercato. Ama la famiglia ed è una ragazza molto estroversa, che ama i tatuaggi ed è un po’ ribelle. Adele Carlucci è la più giovane del gruppo: ha 25 anni e vive a Cento. Racconterà, nel corso delle prime puntate, di avere un padre pastore evangelista e un rapporto non semplice con la sua famiglia.

Concorrenti Matrimonio a Prima vista 2025, chi sono le coppie e i single di questa edizione

I concorrenti uomini di Matrimonio a prima vista 2025 sono, invece, Alessandro Adriani, 37enne di Roma che lavora in un hotel ed è presidente di una società sportiva di calcio a 5. Ama le persone genuine e non sopporta il giudizio e chi dà peso alle cose materiali. C’è poi Nicola Todde: ha 32 ani e fa il capoturno in un’azienda metalmeccanica. La sua priorità è trovare una donna divertente ma che dia importanza alla famiglia. Cerca, infatti, un matrimonio come quello dei suoi genitori, che stanno insieme da 40 anni. Ultimo, e più grande d’età del gruppo, è Giorgio Badaracco: ha 40 anni, lavora in aeroporto come responsabile attività operative. È un uomo molto sportivo che ama l’adrenalina, crede nell’amore e nel matrimonio.

Le coppie di Matrimonio a prima vista 2025 sono così composte: Sara Di Lernia e Nicola Todde; Adele Carlucci e Giorgio Badaracco; Francesca Ricasoli e Alessandro Adriani.