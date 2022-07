Concorrenti Matrimonio a Prima Vista Italia 9, 1a puntata/ Le coppie, come vedere in streaming su Discovery+?

Matrimonio a Prima Vista Italia 9: al via la nuova edizione

Prende ufficialmente il via da oggi, venerdì 15 luglio, la nona edizione di Matrimonio a prima vista Italia, visibile in esclusiva streaming su Discovery+ (clicca qui per scoprire come). Si tratta dell’esperimento sociale che vede protagonisti sei soggetti (tre uomini e tre donne) che convoleranno a nozze con un perfetto sconosciuto. Tre nuove coppie sono pronte dunque a cimentarsi in un esperimento che potrebbe anche rivelarsi vincente, al termine del quale conosceremo il loro destino sentimentale. Ad aver deciso le accoppiate perfette sulla base di una serie di parametri e punti in comune, sono tre esperti: Nada Loffedi, sessuologa; Andrea Favaretto, esperto di comunicazione e Mario Abis, sociologo.

In attesa di poter vedere le nuove puntate di Matrimonio a prima vista 9 su Real Time, da oggi possiamo gustarci le nuove avventure sentimentali sulla piattaforma streaming sulla quale sarà possibile vedere la prima delle otto puntate in programma, quella cioè durante la quale saranno presentate al pubblico del docu-reality le tre nuove coppie ufficiali. I sei protagonisti avranno quattro settimane di tempo per conoscersi dopo essere convolati a nozze. Solo al termine dell’esperimento le tre coppie decideranno se vorranno rimanere insieme o se invece vorranno divorziare.

Matrimonio a Prima Vista Italia 9: le tre nuove coppie del programma

Nella prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 9 conosceremo ufficialmente i sei protagonisti del nuovo esperimento. Il primo matching degli esperti, ovvero la prima coppia che si prepara a convolare a nozze pronunciando il fatidico ‘sì’ sarà quella formata da Carolina e Paolo Lucas: lei ha 30 anni, è di Verona ed ha abbandonato gli studi universitari per motivi personali. E’ la seconda di tre figli ed è molto legata ai due fratelli ed alla madre per la quale nutre una profonda stima. Lui, 35 anni di Castiglione delle Stiviere ha origini italo-argentine. Ha una sorella maggiore e di mestiere è un curatore d’arte. Tra le sue passioni si segnalano lo sport e la musica. La seconda coppia è quella formata da Veronica e Michele: lei infermiera di 33 anni, viene da Nova Milanese. I suoi genitori stanno insieme da una vita (da quando avevano 14 anni) e proprio loro rappresentano il suo esempio. Lui, 29 anni di Torino, ama lo sport ed è laureato in scienze motorie. Di mestiere fa il personal trainer. Figlio unico, ha un legame molto forte con i suoi genitori.

Infine terzo ed ultimo matching realizzato dagli esperti sulla base delle loro compatibilità ‘scientifiche’ è quello che vede protagonista la terza coppia formata da Michela e Alex: lei 34enne di Roma, ostetrica e in procinto di conseguire la seconda laurea. E’ figlia unica e molto legata alla madre ed ai nonni. Ama i balli latino-americani. Lui è suo coetaneo ed arriva dalla medesima città. Attualmente, dopo una svolta lavorativa, è impiegato come corriere per una azienda privata. Ama gli imprevisti, gli animali ed il calcio ed è molto legato alla famiglia.











