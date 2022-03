Concorrenti Pechino Express 2022, chi sono?/ Le coppie in gara: dagli Atletici agli Sciacalli

Tutto pronto per il grande viaggio di Pechino Express 2022. Nuove coppie sono pronte a battagliare nelle tappe dello show itinerante di Sky, al solo scopo di arrivare in fondo prima degli altri, superando ostacoli e imprevisti. Un’avventura non adatta ai deboli di cuore, ma a concorrenti dotati di un pizzico di follia e intraprendenza. Andiamo dunque a scoprire chi sono i protagonisti di questa nuova edizione di Pechino Express 2022. Abbiamo gli Atletici, la coppia formata dal campione Schwazer e Bruno Fabbri, ma anche Padre e Figlio, vale a dire Ciro e Giovanbattista Ferrara. Ci sono anche le Tiktoker, ovvero le amiche inseparabili Anna Ciati e Giulia Paglianiti, entrambe influencer da un milione di follower ciascuna. Continuiamo con la coppia de I Pazzeschi, composta da Victoria Cabello e Paride Vitale, anche loro amici inseparabili.

Pechino Express 2022, 1a tappa/ Diretta e concorrenti: viaggio al via dalla Turchia

Concorrenti Pechino Express 2022: le coppie in gara, I Fidanzatini faranno strada?

Tra gli altri concorrenti ufficiali di Pechino Express 2022 abbiamo anche la coppia formata Rita Rusic e Cristiano Di Luzio per I Fidanzatini, ovvero l’ex di Cecchi Gori e il giovane modello. Grande curiosità di vedere all’opera la coppia esplosiva formata da Nikita Pelizon e Helena Prestess, Italia-Brasile. E ancora Fru e Aurora Leone, volti storici dei The Jackal, per Gli Sciacalli, il duo degli Indipendenti Bugo e Cristian Dondi, ma anche Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni per Madre e Figlia. L’attrice russa alla vigilia del programma, ha dichiarato che “Pechino Express insegna tanto a livello umanitario” e che si è rivelata un’esperienza fantastica. Infine troviamo i divulgatori scientifici di professione, nonché grandissimi amici, Gli Scienziati Barbascura X e Andrea Boscherini.

