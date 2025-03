Concorrenti Pechino Express 2025: chi sono le 9 coppie di viaggiatori, Magici hanno usato la ‘magia’

È tutto pronto per l’inizio della nuova edizione dell’adventure game più entusiasmante e appassionante della televisione italiana e c’è molta curiosità nello scoprire chi sono i concorrenti Pechino Express 2025, tutte le nove coppie di viaggiatori che hanno deciso di mettersi in gioco. Si parte con i Medagliati Juri Chechi e Antonio Rossi due leggende dello sport non solo italiano ma anche internazionale che hanno vinto medaglie su medaglie anche Olimpiche. Entrambi si sono detti pronti a carichi per questa avventura. Campioni nella danza, invece, i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo entrambi classe 1992, nonostante la giovane età vantano premi e riconoscimenti importanti. Sposati, hanno una bambina di un anno.

L’elenco di concorrenti Pechino Express 2025 continua con un’altra coppia nella vita e nel lavoro gli Spettacolari formata dal comico Gianluca Fubelli (Scintilla) noto per aver partecipato per anni allo show tv Colorado e la moglie Federica Camba cantautrice e produttrice discografica che ha scritto brani anche per altri artisti come Elodie, Alessandra Amoroso, Emma ed Annalisa. I Magici, invece, sono Jey e Checco Lillo ovvero Gennaro e Francesco due giovanissimi maghi noti soprattutto su Tik Tok, i loro video hanno raggiunto oltre 1 milione di visualizzazioni in meno di 24 ore. In conferenza stampa hanno rivelato di aver ‘usato la magia per ottenere passaggi e soggiorni’.

Pechino Express 2025, concorrenti: difficoltà per le Atlantiche

Ci sono anche le Atlantiche Ivana Mrazova e Giale De Donà tra i concorrenti Pechino Express 2025, entrambe modelle ed entrambe ex concorrenti del Grande Fratello hanno rivelato di aver avuto molte difficoltà nell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca: “È stato difficile e tosto. Peggio di quanto mi aspettassi, non siamo più amiche!” ha rivelato Ivana mentre Giaele le ha fatto eco: “non avevamo capito il programma, ce ne siamo rese conto solo lì ed è stato faticoso.”

E poi ancora tra le coppie di viaggiatori ci sono gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, quest’ultimo è uno psicologo e psicoterapeuta insegnante di inglese. Nathalie Guetta e Vito Bucci sono invece i Cineasti. Entrambi hanno ammesso di essersi divertiti tantissimo e che questa esperienza ha rinforzato il loro rapporto. L’attrice in maniera ironica ha confessato: “Abbiamo fatto di tutto tranne ses*o”

Vivono una storia d’amore da oltre 25 anni, invece, Dolcenera e Gigi Campanile, cioè i Complici, la cantautrice pugliese il cui vero nome è Emanuela Trane è una cantautrice e polistrumentista di 47 anni mentre il compagno è un avvocato che si definisce preciso e rigoroso ma anche ironico. Le Sorelle, invece, sono Samantha e Debora Togni, la prima celebre per essere stata per molte edizioni una maestra a Ballando con le stelle 2025 mentre Debora fa il muratore d’inverno e la bagnina d’estate. Le nove coppie in gara sono tutte diversissime tra di loro e c’è da scommettere che se ne vedranno delle belle. Svelati tutti i concorrenti Pechino Express 2025 non resta che ricordare che l’appuntamento con la 1a puntata di Pechino Express 2025 è per questa sera su Sky Uno.