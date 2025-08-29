Concorrenti Pechino Express 2025, tutte le coppie protagoniste del programma: scattano le repliche su TV8

Tornano su TV8 le repliche di Pechino Express, il programma di Sky condotto da Costantino della Gherardesca e che ha raccolto un discreto successo sul piccolo schermo nei mesi scorsi. Tra i concorrenti Pechino Express che si è conclusa nei mesi scorso abbiamo visto diversi protagonisti del mondo dello sport e della tv, ma non solo, anche provenienti dal web e dai social. Tra questi i Medagliati, il duo composto da Yuri Chechi e Antonio Rossi, le amiche Giaele De Donà e Ivana Mrazova, che abbiamo già visto come concorrenti del Grande Fratello in passato.

Nei concorrenti Pechino Express 2025 hanno figurato anche i ‘Cineasti’: parliamo della coppia di attori formata da Nathalie Guetta e Vito Bucci. E poi ancora, tra le coppie protagoniste abbiamo seguito le vicende di Dolcenera e Gigi Campanile: dopo 25 anni d’amore, si sono messi in gioco con il titolo di ‘Complici’. Impegnate nel viaggio in Oriente anche le sorelle Deborah Togni e Samanta Togni, conosciute proprio come Le sorelle.

Concorrenti Pechino Express 2025, le altre coppie

Non è finita qui, perché tra i protagonisti del programma di Sky pronto a tornare in replica su TV8 troveremo anche il duo degli Estetici. E’ la coppia formata da Giulio Berruti e Nicolò Maltese. Altri protagonisti del programma di Della Gherardesca sono Virna Toppi e Nicola del Freo, con il nome de i ‘Primiballerini’.

Dalla danza alla scoperta delle vette del mondo e dei suoi luoghi misteriosi e suggestivi. Seguono Scintilla e Federica Camba, gli ‘Spettacolari’: “Per la loro simpatia nessuno potrà mai dire di no!”. Altri due protagonisti di Pechino Express 2025 sono Jey e Checco Lillo: due maghi alla conquista del mondo, per l’occasione sono i ‘Magici’. E intanto di recente sono già stati resi noti alcuni possibili partecipanti alla prossima edizionee.

