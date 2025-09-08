Concorrenti Pechino Express 2026: Gianmarco Zagato e Nicole Pallado tra le coppie? L'annuncio in diretta ma il cast 'perde pezzi....'

Concorrenti Pechino Express 2026, tra le coppie anche Gianmarco Zagato e Nicole Pallado? L’annuncio: “Partiamo”

Manca poco alla partenza per la nuova edizione di Pechino Express 2026 che dovrebbe andare in onda a partire da marzo 2026 come di consueto ma per il momento per quanto riguarda il cast si naviga in alto mare. L’unica certezza è Costantino Della Gherardesca alla conduzione, ormai è il timoniere dalla seconda edizione, ed al suo fianco dovrebbe esserci nuovamente Fru dei The Jackal Gianluca Colucci. Per il resto non si sono certezze ma solo rumor, indiscrezioni, segnalazioni e smentite. Tuttavia nelle scorse ore una nota coppia di You Tube ha sibillinamente annunciato la sua partecipazione come concorrenti Pechino Express 2025.

Sonia Bruganelli e Davide Bonolis a Pechino Express? Spunta la voce choc/ Polemiche sul nuovo cast

Stiamo parlando di Gianmarco Zagato e Nicole Pallado che nelle loro lunghe e caotiche chiacchierata nel podcast Tavolo Parcheggio hanno annunciato che presto partiranno per ‘un progetto segreto’ che non sanno quando andrà in onda e che non possono annunciare, lasciando però ben pochi dubbi sulla natura dell’impegno: un viaggio insieme, senza smartphone, che li costringerà a usare il cervello e che nei mesi scorsi quando gli era stato proposto avevano rifiutato. Il mezzo spoiler, così come riporta anche il sito di Biccy, ha acceso le speranze dei fan che ci siano davvero loro due tra i concorrenti Pechino Express 2025? Per saperlo occorre aspettare l’annuncio ufficiale ma per il momento non sembrano esserci dubbi.



Come vedere Pechino Express 2025 in chiaro: anticipazioni prima puntata 29 agosto/ Prime scintille!

Gianmarco Zagato e Nicole Pallado a Pechino Express 2026? Cast ‘perde pezzi’ smentite di Sonia Bruganelli ed Edoardo Donnamaria

In attesa di scoprire con esattezza se Gianmarco Zagato e Nicole Pallado saranno tra i concorrenti Pechino Express 2025 in questi giorni sono state annunciate alcune coppie di possibili viaggiatori ma puntalmente è arrivata la smentita. Gli ex gieffini Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria sembravano in lizza per partecipare ma il giovane volto di Forum ha smentito l’indiscrezione, stesso discorso per Sonia Bruganelli, la sua presenza in coppia con il figlio Davide Bonolis rilanciata da Affari Italiani sembrava certa e invece l’imprenditrice ha smentito la sua partecipazioni tramite una IS. Insomma il cast di Pechino 2026 ‘perde pezzi’ dovrebbero esserci, invece, ma anche tale rumors va preso con le pinze, altre due ex concorrenti del Grande Fratello Perla Vatiero e Greta Rossetti mentre hanno annunciato loro stessi la partecipazione Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.